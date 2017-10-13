中国期市：冬季限产效应激励钢铁大涨，原材料价格亦随之攀升

* 上海螺纹钢期货上涨6.6%，焦煤涨停8%

* 大连铁矿石和焦炭期货跳升5%

* 中国9月铁矿石进口创下1.03亿吨的纪录高位

路透马尼拉10月13日 - 上海期交所钢铁期货周五扬升近7%，因中国城市在冬季来临前加大钢铁限产力度，铁矿石和焦煤等炼钢原材料也同样大涨。

焦煤一度涨停8%，铁矿石跳升5%。但分析师怀疑炼钢原料的急剧上涨能否维持，因钢铁生产削减举措会打压原料需求。

“在中国力推治霾之际，市场仍受限产政策的推动，我们看到一些城市已经比计划提前一个月实施减产。”申银万国期货分析师于洋表示。

“因此当钢价上涨时，钢厂就获得丰厚利润，这也推动原材料价格上涨。”

唐山市政府10月11日发布的一份通知称，唐山市钢铁企业必须从周四开始执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施，比原定日期提前了一个多月。

上海期货交易所主力螺纹钢期货收盘上涨6.6%至每吨3,815元人民币，延续上日上涨2.8%涨势。

钢铁减产主要涵盖华北城市，澳新银行大宗商品策略师称，“中国其他地区钢厂将会提高产能利用率，产出将可应付全国需求。”

大连商交所主力铁矿石合约上扬5.1%，报每吨455.50元人民币。

焦煤期货触及8%涨停，收盘时上涨7.5%至每吨1,196.50元人民币。焦碳期货上涨5.1%至1,890元人民币。

“我不确定涨势能否持续，”申银万国期货分析师于洋表示。

“钢厂减产，意味着对炼焦煤和焦碳的需求也将下降。我们不能排除炼焦煤和焦碳再次下跌的可能性。”

中国9月铁矿石进口较上年同期上涨11%，至创纪录的1.03亿吨。

Hynes称，进口大增意味着，中国对高品质铁矿石，特别是来自澳洲和巴西铁矿石的需求强劲。

“我认为进口需求仍将非常强劲，但这种增势若要持续肯定会面临一些阻力，部分原因是我们预计会看到澳洲出口放缓，而且巴西淡水河谷已经暗示第四季产量将减少。”

根据Metal Bulletin，运送到中国青岛港的铁矿石.IO62-CNO=MB周四上涨0.7%至每吨60.09美元，从周三所及的三个半月低位回升。(完) (编译 高琦/张明钧/杜明霞；审校 蔡美珍/王洋/白云)