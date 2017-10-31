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中国期市：焦碳和焦煤期货触及四个月低点，因投资者继续抛售
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2017年10月31日 / 上午9点42分 / 1 天前

中国期市：焦碳和焦煤期货触及四个月低点，因投资者继续抛售

1 分钟阅读

* 焦煤期货盘中挫跌4.5%

* 焦煤及铁矿石亦下跌，螺纹钢期货持平

* 中国10月钢铁业创六个月最慢增速

路透北京10月31日 - 中国焦煤和焦碳期货周二跌至四个月低点，因投资者在月底前继续加大空头押注并退出多头仓位，同时还担心削减钢铁生产可能影响冬季需求。

数据显示，中国10月钢铁业创六个月最慢增速，也打压市场对制钢原料的人气。

大连商品交易所1月焦煤期货主力合约挫跌4%至每吨1,063.5元人民币，此前一度跌近4.5%触及1,058.5元人民币，为6月底以来的最低水平。该合约月线跌3.8%。

“焦炭下跌，是因为对钢厂限产的力度越来越大，”中钢期货分析师赵小波表示。

预计11月钢铁生产将受到严格限制，政府已经要求中国北方28个城市的钢厂减产以降低污染物排放。

赵小波说，焦炭需求减少，导致现货价格急剧下跌，也拖累期货下跌。

大连商品交易所主力焦炭期货合约收跌2.9%，报每吨1,670.5元人民币(252.14美元)；盘初曾下跌逾3.7%，触及1,656.5元，该水平为6月28日以来低点。

该合约10月下跌11.8%，连续第二个月线下跌；9月大跌18.7%。

铁矿石期货收盘时持稳在每吨428元，前四个交易日连续下跌；该合约10月收低5.8%。

咨询公司Steelhome数据显示，截止10月30日，中国港口的铁矿石库存较10月20日增加2.7%，至1.358亿吨。

“最近限制(钢铁)生产的措施可能降低了生产商补充铁矿石库存的需求，导致港口库存上升，”澳新银行在研报中称。

上海螺纹钢期货收涨1%，报每吨3,628元人民币，该合约本月结束时近持平。(完) (编译 侯雪萍/李春喜 审校 白云/高琦)

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