中国期市：炼焦煤和焦炭价格大涨，未受全球市场下跌影响

路透马尼拉2月6日 - 中国炼钢用焦碳价格周二大涨至六周高点，钢和铁矿石价格涨至逾一周最高，投资人在供应出现中断之际增加押注，未受全球金融市场大跌影响。

钢铁相关的大宗商品是少数未受美股下跌影响的商品。美股大跌拖累全球市场下跌。

中国冬季实施的钢铁限产令将一直到3月，钢和相关原材料价格一直保持强劲。此外，中国降雪给运输造成影响，刺激炼焦煤和焦炭期货价格上涨。

“从基本面来看，钢铁市场的确受到支撑，”CRU分析师Richard Lu表示。

“目前，即便需求有些减少，冬季减产使供需情况相对紧俏。”

焦炭和炼焦煤周二在市场中表现出众。大连主力焦炭合约最高上涨3.1%，至每吨2,140元人民币(340美元)，创下12月25日以来高点。焦炭价格周一上涨4.7%。

炼焦煤上涨0.8%，报每吨1,358.50元人民币，周一上涨4.2%。

“下游用户的库存水平较低，因为铁路运力不够，无法从西北部运出足够的焦炭和炼焦煤，”山东淄博卓创资讯分析师张敏表示。

大连铁矿石触及逾一周高点每吨529元人民币，中午时缩减升幅至520元人民币，日内上涨0.1%。上海螺纹钢期货触及近两周高点3,998元，然后回落至3,938元。(完) (编译 李春喜 审校 戴素萍)