中国期市：需求低迷致上海钢铁期货跌至一周低点，拖累铁矿石价格

* 上海螺纹钢连续第三日下跌

* 中国港口铁矿石库存触及纪录高位

路透马尼拉3月6日 - 由于中国需求低迷，上海钢铁期货周二连续第三日下跌，触及一周低位，并拖累铁矿石价格跌至一个月低位。

国投安信期货分析师曹颖表示，上个月的春节假日后中国建筑活动只是缓慢恢复，”因此过去两周钢铁库存迅速增加”。

咨询机构钢之家(SteelHome)编制的数据显示，2月23日中国贸易商的建筑用螺纹钢库存SH-TOT-RBARINV达到713万吨，为去年3月份以来最高。

0215 GMT，上海期交所主力螺纹钢期货合约下跌0.5%，报每吨3,962元人民币(625美元)；稍早曾跌至2月23日以来低点3,919元。

“我们预期需求将自下周复苏。在一些城市，房地产繁荣，待售房屋存量已经降低，”曹颖表示。

她说，中国今年计划进一步削减3,000万吨钢铁产能，这也应会支撑价格。

大商所5月主力铁矿石期货最低跌至每吨516.50元人民币，为2月6日以来最低，该合约最新下跌1.5%至521.50元。

《金属导报》称，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周一下跌1.7%，报每吨77.03美元。

SteelHome数据显示，3月2日中国主要港口铁矿石库存SH-TOT-IRONINV触及1.591亿吨的纪录高位。(完) (编译 王灿/李春喜 审校 孙茉莉/杜明霞)