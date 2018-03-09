中国期市：上海螺纹钢重挫4%至三个半月低位，因特朗普开征关税

路透马尼拉3月9日 - 中国钢铁期货周五跌至11月以来最低位，此前中国钢铁工业协会呼吁中国对美国进口钢铝课征高关税采取报复行动。

分析师表示，尽管中国占美国进口钢铁的一小部分，但若中国和其他国家采取报复行动，对全球经济来将是个坏兆头。

中国钢铁工业协会官方微信周五刊登声明称，中钢协对此坚决反对，并呼吁中国政府对美国相关产品采取坚决应对措施。

“这种针锋相对的情势对全球经济不利。这些贸易障碍将会全面影响到全球经济成长，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。

上海螺纹钢一度跌4%至每吨3,699元人民币，为11月21日来最低。0309GMT，该合约下跌3.5%，报每吨3,717元人民币。

“人们还担心3月后的需求，”Lau表示，“库存上升很快，3月以后建筑行业活动复苏，因此如果需求低于预期，对价格将有进一步的压力。”

钢材价格低迷还拖累铁矿石价格。大连铁矿石最新报每吨489元人民币，跌4.1%。该合约稍早跌至486元，为11月22日来最低。

据金属导报，中国青岛港交割的铁矿石.IO62-CNO=MB周四下跌3.4%，报每吨73.23美元，创2月1日以来最低。(完) (编译 戴素萍/张荻； 审校 于春红/艾茂林)