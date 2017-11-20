FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
分析：获利激增加上政府施压 亚洲大型企业今年有望慷慨派息
频道
专题
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
半岛局势
焦点：特朗普宣布朝鲜为支持恐怖主义国家 并将扩大制裁
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
国际财经
美联储主席叶伦将在鲍威尔宣誓就任下任FED主席后辞去理事职务
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
中国财经
瑞信增聘10位证券分析师 以加强和扩大中国股票研究能力
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年11月20日 / 凌晨5点10分 / 2 天前

分析：获利激增加上政府施压 亚洲大型企业今年有望慷慨派息

2 分钟阅读

路透11月20日 - 随着企业获利增长，提高股东回报的压力升高，亚洲大型企业派息有望创六年最大增幅。

2017年8月25日，韩国首尔，三星企业标识。REUTERS/Kim Hong-Ji

路透一项分析显示，整个亚洲来看，2017年派息料较上年增长12%，创2011年以来派息最大增幅。

分析师表示，股价只部分反映了企业慷慨派息，这种慷慨一定程度上是受经济增长改善的推动。如果像调查预测显示的那样，明年和2019年获利增长继续保持强劲势头，那么亚洲股市在当前所创数年高点上方仍有很大上涨空间。

“亚洲企业2017年获利最终反弹，结束五年令人失望的表现，”法国兴业银行驻香港亚洲股市策略部主管Frank Benzimra表示。

“因此我们看到在获利增长的同时，派息增加。”

汤森路透统计的获利数据显示，随着新智能手机的推出加大了对记忆体芯片和图像传感器的需求，三星电子(005930.KS)和索尼(6758.T)等科技企业预计今年获利创记录并提高派息。

马来西亚联昌国际集团(CIMB)(CIMB.KL)公布期中股息11.8亿马币(2.8196亿美元)，等于上半年获利的51.6%都用于支付股息。该公司6月当季的获利为四年来次佳。

该分析涵盖了横跨12个市场的1,571家亚洲企业，每家企业的市值至少10亿美元。在2012年和2016年之间，股息增长介于0.5%至9%。

整个地区的企业获利之所以上升，是因为大宗商品价格走升、全球对消费商品的需求重燃，以及融资成本维持低位使得贷款猛增，银行获利因而有所改善。

Benzimra表示，市场已经消化了一些报酬丰厚的预期，但分析师看好甚至在2018年和2019年获利和股息能维持强劲增长。

“我不认为这点市场真的有所消化”，他表示。“如果我们确实有这样的获利成长，这可能会拉抬市场。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年已上涨约30%，且处于2007年以来最高水准。

汇丰环球投资管理资深市场策略师Grace Tam表示，亚洲企业自由现金流上升，投资人或许会对未来的支付率感到惊讶。

汤森路透数据显示，上述同一组公司的2017年自由现金流总额估计为3,740亿美元，创至少十年来最高。

**并未完全反应在股价中**

基于预估股息率，即未来12个月预估的股息与股价之比，亚洲股市显然要比美国等发达市场具备更大的增长空间。

台湾、香港、新加坡、马来西亚和泰国股市的预估股息率超过3%，远高于美国的1.9%。亚洲股市的平均股息率为2.4%。

不过，亚洲股市的市盈率偏低，最低的是韩国9.6倍，最高是中国13.5倍，低于全球平均水平15.4。

亚洲公司支付股息的能力从未受到质疑，但他们愿意坐拥大笔现金，往往影响了股东回报。

过去12个月，亚洲公司的股息支付率为34%，低于欧洲的45%和北美的43%，尽管亚洲公司的获利增长超过其他两个地区。

分析师指出，由于政府对企业的施压增强，亚洲的派息文化可能发生改变。

中国证券监管机构已经誓言将惩罚那些不支付现金分红的公司，中国企业的股息正在上升。中国神华(601088.SS)今年稍早宣布派发价值500亿元人民币(75.3亿美元)的特别股息。

日本2015年推出公司治理法，旨在保护股东权利和提高股东回报。自实施以来，更多公司开始遵守该法。

日本、香港、马来西亚、台湾和泰国已纷纷推出尽责管理守则(stewardship code)，旨在使机构投资者积极推动公司改善治理、提高投资回报。

韩国料在今年采用尽责管理守则，得到总统文在寅的强力支持。

三星上个月表示，明年派息将翻倍至9.6万亿(兆)韩元，并将该派息水平保持至2020年，回应投资者要求分享大规模现金储备的呼声。

亚洲企业股息增长图表：reut.rs/2AeRTua

(完)

编译 李爽/戴素萍/王兴亚/杜明霞；审校 王丽鑫/张荻/张明钧/王颖

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below