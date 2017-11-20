分析：获利激增加上政府施压 亚洲大型企业今年有望慷慨派息

路透11月20日 - 随着企业获利增长，提高股东回报的压力升高，亚洲大型企业派息有望创六年最大增幅。

2017年8月25日，韩国首尔，三星企业标识。REUTERS/Kim Hong-Ji

路透一项分析显示，整个亚洲来看，2017年派息料较上年增长12%，创2011年以来派息最大增幅。

分析师表示，股价只部分反映了企业慷慨派息，这种慷慨一定程度上是受经济增长改善的推动。如果像调查预测显示的那样，明年和2019年获利增长继续保持强劲势头，那么亚洲股市在当前所创数年高点上方仍有很大上涨空间。

“亚洲企业2017年获利最终反弹，结束五年令人失望的表现，”法国兴业银行驻香港亚洲股市策略部主管Frank Benzimra表示。

“因此我们看到在获利增长的同时，派息增加。”

汤森路透统计的获利数据显示，随着新智能手机的推出加大了对记忆体芯片和图像传感器的需求，三星电子(005930.KS)和索尼(6758.T)等科技企业预计今年获利创记录并提高派息。

马来西亚联昌国际集团(CIMB)(CIMB.KL)公布期中股息11.8亿马币(2.8196亿美元)，等于上半年获利的51.6%都用于支付股息。该公司6月当季的获利为四年来次佳。

该分析涵盖了横跨12个市场的1,571家亚洲企业，每家企业的市值至少10亿美元。在2012年和2016年之间，股息增长介于0.5%至9%。

整个地区的企业获利之所以上升，是因为大宗商品价格走升、全球对消费商品的需求重燃，以及融资成本维持低位使得贷款猛增，银行获利因而有所改善。

Benzimra表示，市场已经消化了一些报酬丰厚的预期，但分析师看好甚至在2018年和2019年获利和股息能维持强劲增长。

“我不认为这点市场真的有所消化”，他表示。“如果我们确实有这样的获利成长，这可能会拉抬市场。”

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数今年已上涨约30%，且处于2007年以来最高水准。

汇丰环球投资管理资深市场策略师Grace Tam表示，亚洲企业自由现金流上升，投资人或许会对未来的支付率感到惊讶。

汤森路透数据显示，上述同一组公司的2017年自由现金流总额估计为3,740亿美元，创至少十年来最高。

**并未完全反应在股价中**

基于预估股息率，即未来12个月预估的股息与股价之比，亚洲股市显然要比美国等发达市场具备更大的增长空间。

台湾、香港、新加坡、马来西亚和泰国股市的预估股息率超过3%，远高于美国的1.9%。亚洲股市的平均股息率为2.4%。

不过，亚洲股市的市盈率偏低，最低的是韩国9.6倍，最高是中国13.5倍，低于全球平均水平15.4。

亚洲公司支付股息的能力从未受到质疑，但他们愿意坐拥大笔现金，往往影响了股东回报。

过去12个月，亚洲公司的股息支付率为34%，低于欧洲的45%和北美的43%，尽管亚洲公司的获利增长超过其他两个地区。

分析师指出，由于政府对企业的施压增强，亚洲的派息文化可能发生改变。

中国证券监管机构已经誓言将惩罚那些不支付现金分红的公司，中国企业的股息正在上升。中国神华(601088.SS)今年稍早宣布派发价值500亿元人民币(75.3亿美元)的特别股息。

日本2015年推出公司治理法，旨在保护股东权利和提高股东回报。自实施以来，更多公司开始遵守该法。

日本、香港、马来西亚、台湾和泰国已纷纷推出尽责管理守则(stewardship code)，旨在使机构投资者积极推动公司改善治理、提高投资回报。

韩国料在今年采用尽责管理守则，得到总统文在寅的强力支持。

三星上个月表示，明年派息将翻倍至9.6万亿(兆)韩元，并将该派息水平保持至2020年，回应投资者要求分享大规模现金储备的呼声。

亚洲企业股息增长图表：reut.rs/2AeRTua

(完)