亚股受美联储会议记录拖累下跌 油价小涨终结大幅跌势

路透新加坡7月6日 - 多数亚洲股市周四下跌，而油价继上日大跌后小涨。美国联邦储备委员会(美联储/FED)上次会议的纪录文件显示，对于美国未来升息步伐缺乏共识。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.2%。日经指数.N225跌0.3%，因日圆走强打压出口获利前景。

韩国股市综合股价指数.KS11下跌0.2%，澳洲股市亦跌0.3%。

中国股市沪深300指数.CSI300跌0.2%，香港股市恒生指数.HSI下滑0.1%。

亚洲市场本周受到朝鲜半岛紧张局势的冲击，此前朝鲜发射了一枚导弹到日本水域，美国官员称这枚导弹为洲际弹道导弹。

美国周三警告称，如果为了阻止朝鲜核导弹计划而必须使用武力，将会这么做。但美国同时表示，更希望针对朝鲜不顾外界劝阻而发射导弹的行为采取全球性外交行动。

美国股市收盘道指和标普500指数几收平盘，因油价急挫拖累能源股走低，但科技股上涨提振纳斯达克指数升高。道琼工业指数微跌1.1点，或0.01%，至21,478.17点；标准普尔500指数升3.53点，或0.15%，至2,432.54点；纳斯达克指数升40.80点，或0.67%，至6,150.86点。

美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

会议记录还显示，几位联储官员希望在8月底前就宣布，开始缩减美联储所持大量公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合，但其他决策者则希望等到今年晚些时候。

“鉴于会议记录论调不一，以及宣布缩减资产负债表的时间实际可能推迟，市场反应平淡也不足为奇，”IG驻新加坡的市场分析师Jingyi Pan称。

10年期美债收益率(殖利率)下降至2.3303%，但仍在周三触及的七周高位附近。

美元/日圆周四下滑0.2%至113.045日圆。美元指数几无变动，报96.294。

Oxford Economics美国宏观投资服务部门主管Kathy Bostjancic说道：“美联储6月会议记录凸显今年将会开始缩表。”

“就利率方面，我们认为对通胀率放缓的忧心可能会持续，而这将导致决策者今年不再额外加息，且2018年也只会加息两次(总计50个基点)。”

市场正静候定于周五公布的美国非农就业报告，以研判美联储政策走向。

欧元兑美元周四回落0.1%报1.13355美元。

美国原油周四涨0.4%至每桶45.33美元，周三一度重挫5.4%。

之前数据显示石油输出国组织(OPEC)出口增加，打压油价周三深跌，从而结束了美国原油的八日连涨，这是五年多来最长连涨纪录。

布兰特原油涨0.5%报48.06美元，周三一度大跌5.3%。

现货金下滑0.1%报每盎司1,225.42美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)以及日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

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