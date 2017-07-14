美联储谨慎升息立场提振股市创纪录高位 关注企业财报

路透新加坡7月14日 - 全球股市周五创下纪录高位，亚洲股市连续第五个交易日上涨，因为有迹象显示美联储将采取渐进升息的路线，而且市场寄望财报季企业获利强劲，这些因素提振了冒险意愿。

MSCI明晟全球市场指数上涨近0.1%，距离稍早创下的日内纪录高点不远，该股指本周料上涨1.6%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.25%至两年最高水平。周线料上涨3.3%，或创3月中以来最大周线涨幅。

日经指数.N225早盘涨0.2%，或创下1.1%的周线涨幅。

中国股市逆势下跌，沪深300指数.CSI300跌0.1%，沪综指.SSEC跌0.2%，香港恒生指数.HSI持平。

包钢股份(600010.SS)和宝钢股份(600019.SS)等中国钢企股价跌幅超过1%，此前美国总统特朗普称，他正在考虑动用配额和关税，以应对来自中国和其他国家的倾销钢铁这一“大问题”。

美国股市周四小幅收涨，道指再创纪录收盘高位，金融股在周五数家银行公布业绩前上涨。道指小涨0.1%，标普500指数和纳斯达克指数上扬0.2%。

分析师估计，标普500指数成份股企业第二季获利较上年同期增长7.8%，这也支撑股市。

周五有三家美国最大型银行公布业绩，其中包括摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和花旗集团(C.N)。

“美国财报季看来可能成为未来几周市场的主要推动力，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner在报告中写道。

“估值充分，显示市场再次预计本次财报季业绩表现会好于分析师预估。”

亚洲方面，市场亦预计财报强劲，特别是很多从全球需求升温中获益的出口依赖型企业。

美元兑日圆周五涨0.2%至113.42日圆，使得周线跌幅收窄至0.4%。

美元指数持稳在95.739，周线料录得0.3%的跌幅。

“叶伦承认经济形势改善，为美元多头带来了些许希望，但投资者对数据会有何表现仍持有疑虑，”BK Asset Managemen董事总经理Kathy Lien称。

“这就是为何没有太多的美元跟进买需的原因。”

已出炉的数据显示，上周美国初请失业金人数减少，为一个月来首次；6月生产者物价指数(PPI)也意外上升。这也对美元构成支持。

投资者等待今日稍晚发布的一系列美国经济指标，以寻找更多有关美联储今年如何收紧货币政策的线索，这些数据包括核心通胀、零售销售和6月工业生产等。

眼下，市场似乎在摆脱美国总统特朗普长子与俄罗斯律师会面一事的影响。根据周二公布的一些电邮，美国总统特朗普的长子小特朗普去年在总统选战中与一位据称是俄罗斯政府律师的女士见面，据说后者手中可能握有可以打击民主党候选人希拉里克林顿的情报。

参议院共和党领导人周四公布了修订后的医保案，但共和党内部政见分歧的两派参议员都对此发表了批评意见，显示出该医保案仍是前路艰险。美国的这一政治忧虑可能再次惹恼了投资者。

欧元兑美元周五上涨0.1%至1.14095美元，隔夜小跌0.1%，本周周线料将收平。

华尔街日报周四表示，欧洲央行可能会在9月暗示，将于明年逐步结束购债计划，央行总裁德拉吉则可能于8月底给出行动的新线索。

加元仍逼近逾一年来高位，加拿大央行本周实施了2010年以来的首度加息，今年可望进一步收紧政策。

加元兑美元周五早盘跌约0.1%，但本周周线上扬1.1%。

在大宗商品方面，油价下跌，因石油库存高企令市场担忧供给过剩；但数据显示中国今年上半年原油进口较上年同期增加14%，则抑制油价跌势。

美国原油继周四上涨1.3%后，目前下跌0.2%，至每桶45.99美元。周线可望上涨4%。

全球指标布兰特原油继上日跳涨1.4%后，目前下跌0.1%至48.35美元，周线可望上扬3.55%。

金价持稳于每盎司1,216.58美元，周线可望上涨0.3%。(完)