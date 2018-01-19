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January 19, 2018 / 11:24 AM / a day ago

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但供应偏多打压升水

1 分钟阅读

    路透新加坡1月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周五涨至七日高点每吨94
.57美元，受需求支撑，但这并不足以抵消高企的供应量的影响，结果导
致升水下降。
    
    韩华道达尔和乐天化学位列韩国最先通过招标求购3月上半月到货石
脑油的厂商之中。
    
    交易员称，乐天化学支付的价格是成本加运费价(C&F)每吨较日本报
价升水约6.50-7.00美元。
    
    这可能是自10月底以来在韩国支付的最低升水。
    
    就在同一周，中国海油(CNOOC)以成本加运费价每吨较日本报价升水
大约11美元的价格，购买了3月1-8日运抵惠州的石脑油。
    
    亚洲汽油裂解价差也处于七日高点每桶8.01美元。
    
    各地的库存水平表现不一，美国汽油库存上升，但欧洲、新加坡和富
查伊拉的库存水平降低。
    
    能源资料协会(EIA)数据显示，美国汽油库存            上升360万
桶。
    
    荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月18日止当周，
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存从前一周的八个月高点
减少2.7%，至106.2万吨。
    
    而该地区同期的石脑油库存攀升5.4%至两周高点29.3万吨。
    
    今天新加坡现货市场成交五笔汽油交易，总计25万桶，创下1月8日以
来单日最高成交量。
    
    今天没有石脑油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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