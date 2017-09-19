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更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在三个交易日高位，需求持坚(9月18日)
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2017年9月18日 / 中午11点34分 / 1 个月前

更正-国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在三个交易日高位，需求持坚(9月18日)

1 分钟阅读

(更正：因译文有误，内文第三段改为“近期完成采购”，非“近期加大购买”)

路透新加坡9月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三个交易日高点每吨97.83美元，因在缺少廉价替代品液化石油气(LPG)的情况下，石脑油需求料将保持强劲。

由于飓风季大大减少了市场上的LPG供应，对东方国家的LPG出口近期暂时中断。加上需求强劲，而且飓风季到来前美国供应看来就已吃紧，这都推高了LPG价格。

韩国的石脑油买家近期完成采购10月下半月交付的船货。

贸易消息人士称，至少一位亚洲买家正在寻购船期为11月上半月的船货。

亚洲汽油裂解价差周一基本持稳，报每桶12.51美元，上日报12.50美元。

这低于8月31日的16.34美元，后者是19个月高位，当时飓风哈维使得美国墨西哥湾地区的众多炼油产能关闭。

肯尼亚石油进口商正在寻购11月至12月初交付的逾40万吨成品油，其中大约有33%，或131,140吨为汽油。

路透周一公布的对市场数据的分析显示，朝鲜进行第六次核试验后，该国汽油和柴油价格大涨，因联合国安理会实施限制对该国燃料供应的新制裁举措。

现货市场上有四笔交易达成，三笔为汽油交易，一笔为石脑油交易。(完) (编译 许娜；审校 王洋)

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