国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至一周半高位

路透9月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周五第二天上涨，至一周半高位每吨98.93美元，贸易商指因下周新加坡年度石油活动到来前买家积极购买船货。

贸易商表示，对石化产品、尤其以石脑油为原料的石化产品需求热络，以及缺少廉价的可替代原料--液化石油气(LPG)，都推高了石脑油价格，尽管汽油需求已经减少，因美国墨西哥湾炼厂在因飓风哈维暂时关闭后恢复运营。

包括出光兴产、三井和昭和电工在内的多个日本买家正在寻购石脑油。

一位与上述买家均无关的贸易商称，这些买家支付的价格为基于成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水2-4美元。

此前不久，台塑石化购买10-12万吨规格未定、11月上半月到岸麦寮乡的石脑油，价格为基于C&F与自己的定价公式持平或小幅升水。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向道达尔出售3.5万吨石脑油，10月11-13日从新芒格洛尔装船，基于离岸价格(FOB)的价格较中东报价每吨升水12.50美元。

印度巴拉特石油(BPCL)取消标售10月10-12日从孟买装船的石脑油计划，但取消原因不明。

亚洲汽油裂解价差反弹至两日高位每桶10.74美元，昨日触及近两个月低位。

现货市场上有一笔石脑油交易达成，此前三日均未达成交易；有六笔汽油交易达成。(完) (编译 许娜；审校 王洋)