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国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至三个交易日低位
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2017年9月26日 / 中午11点47分 / 22 天前

国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至三个交易日低位

1 分钟阅读

路透新加坡9月26日 - 亚洲汽油裂解价差周二跌至三个交易日低位每桶10.66美元，与此同时石脑油贸易商因参加一项新加坡年度石油活动而暂时离场。

不过，石脑油基本面短期内预计将保持坚挺，因为了满足强劲的塑料需求，目前炼厂的裂解装置基本上都在开足马力生产。

监测西方-东方贸易流动的业内消息人士称，下个月来自欧洲和地中海等西方国家的石脑油数量与9月相似，均为100万吨左右。

印度巴拉特石油(BPCL)、Essar Oil和Mangalore Refinery and Petrochemicals标售总计至多11.5万吨10月装船的石脑油。

印度炼厂目前已出售逾25万吨10月装船的石脑油。

官方数据显示，印度今年前八个月月均石脑油出口量为75.6万吨，高于上年同期的63万吨。

官方数据显示，中国8月出口汽油908,014吨，较7月下滑11.2%，但仍高于2017年上半年月均802,080吨的水平。

中国8月进口石脑油574,342吨，较7月下滑4.6%，但略高于2017年上半年月均547,437吨的水平。

伊朗打算在2018年下半年停止进口汽油。

现货市场有五笔汽油交易和一笔石脑油交易达成。(完) (编译 许娜；审校 王洋)

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