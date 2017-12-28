国际油市：石脑油裂解价差回升至两日高点，受强劲基本面提振

路透新加坡12月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从上日触及的三日 低点反弹至两日高点每吨118.70美元，受强劲的基本面提振。 虽然本周现货购买减少，但整体需求还是消化了许多供给。 2月上半月运往韩国的现货石脑油，成本加运费较日本报价每吨升水 逾11美元，反映出供应吃紧。 大约一年前，同期的船货价格为贴水。 中国联合石化本周购买了1月下半月交付的30,000吨船货，以及另一 批2月上半月交付的30,000吨船货，成本加运费较日本报价每吨升水略高 于20美元。 印度信实通过招标出售55,000吨1月23-26日从Sikka装货的石脑油， 招标截止12月28日。 亚洲汽油裂解价差回升1.6%至每桶7.76美元，上日跌至九个半月低点 。 路透周四见到的文件显示，中国2018年首批成品油出口配额为1,624 万吨。亚洲最大的石油炼厂--中国石化所占配额最大，为674万吨，中国 石油位列第二，为575万吨。中化和中海油所获出口配额分别为200万吨和 175万吨。 中国一直大量出口汽油，11月出口104.2万吨，仅较2016年6月创下的 纪录高点减少5.3%。 今天现货市场达成一笔石脑油交易和两笔汽油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 张荻)