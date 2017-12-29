国际油市：汽油裂解价差收高，石脑油需求预计坚挺

路透新加坡12月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周五接近三周高点每吨125.30美元，2017年裂解价差的平均水平为每吨87.60美元，高于2016年，但低于2015年。

5-7月期间，由于供应过剩拉低了今年的裂解价差水平，但受一些逐渐影响石脑油供应的因素的综合影响，市场情况发生转变，10月时推动裂解价差水平升至22个月高点。

这些因素包括壳牌石油的荷兰Pernis炼厂7月底停产，其次是美国8月的飓风，以及低价替代原料液化石油气(LPG)长期供应不足。

买家多数已经完成对2018年2月上半月运抵船货的采购，将在2018年初开始采购2月下半月运抵的船货。

交易员称，对石脑油的强劲需求预计将令2月现货升水保持坚挺水平。

亚洲汽油裂解价差本周收于三日高点每桶8.04美元，2017年平均裂解价差为每桶10.55美元。

中国汽油出口量高，以及推广使用新能源汽车，将是卖家长期内要担忧的问题。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，12月28日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的汽油库存微升2.5%至两周高点854,000吨。

数据显示，石脑油库存也上升3.8%至三周高点298,000吨。

美国能源资料协会(EIA)信息显示，过去一周美国汽油库存上升591,000桶。

今天现货市场达成五笔汽油交易。(完) (编译 李春喜 审校 白云)