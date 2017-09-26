焦点：需求增长“意外”强劲 令油市坚定处于再平衡轨道--行业高管

路透新加坡9月26日 - 石油行业高管周二表示，中国和印度为首的新兴经济体、乃至欧洲的原油需求强劲增长，正使得库存以快于预期的速度下降，让全球油市坚定处于再平衡的轨道上。

全球原油指标--布兰特原油期货周二升至2015年7月来最高，因土耳其威胁切断伊拉克库尔德地区的原油出口。第三季油价大涨，因石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国削减产量，且飓风拖累美国能源产出。

“我们认为未来六个月油价将远高于60美元，有一个简单的原因...就是意外良好的需求，”，Gazprom Marketing and Trading石油交易主管Adi Imsirovic在新加坡举行的普氏能源资讯APPEC会议上表示。

“我们看到市场维持逆价差，看到市场正强烈收紧，看到石油迅速从储存设施中释出。”

布兰特原油近月合约较次月合约的升水处在2016年4月来最高。这种逆价差结构表明近期需求强劲。

“有预测称未来几个月或明年，原油和液体油品需求可能会越过1亿桶/日的门槛，”意大利石油生产商埃尼集团旗下贸易和船运业务执行长Franco Magnani在新闻会上表示。

“供需正在慢慢靠拢。全球大多数经济体仍在增长或相对保持稳定。我们欧洲地区在经过数年的困境后，显然正在开始消化六七年前那场危机的影响。”

据PIRA预估，工业国家石油需求增长的恢复以及中国消费量的强劲态势，是推动2017年石油需求比前一年度增长188万桶/日的关键动力。该公司预计2018年的需求增幅将保持强劲，料为178万桶/日，得益于印度的需求增长加速。

成品油方面，对中质馏分油--柴油和航煤--的需求令行业颇为一惊。

全球需求增长远高于我们过去几年观察到的情形，接近约160-170万桶/日，主要由馏分油带动，”BP东半球供应和交易执行长Janet Kong表示。

“两到三年之前，我们还在讨论新兴市场工业化循环告终，因此将会是汽油而非馏分油需求带动石油消费，但2017年的情况有所不同。”

美国原油期货虽然也已上涨，但较布兰特原油贴水来到2015年8月以来最阔，主要是受到美国页岩油生产增加的打压。

高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie表示，在远月原油价格走强之际，美国页岩油生产商提高产出的能力将使油价波动率保持在低位。

顾问机构Rystad Energy市场资深副总裁Nadia Martin Wiggen表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国也将不得不把减产协议延长到3月之后，以维护市场恢复平衡的动力。

“如果OPEC未将减产协议延长至2018年第一季之后，2018年第二季将无法见到库存下滑，我们预估2018年第三季起库存将增加，”她称。(完)