国际油市：到2040年东南亚地区原油净进口量将增长逾一倍--IEA

路透新加坡10月26日 - 国际能源署(IEA)预测，到2040年东南亚地区的净原油进口量将增长逾一倍，因为该地区石油产量下降，同时将扩大炼化能力以满足成品油需求的增长。

东南亚再加上中国和印度，将占未来20年全球石油需求增幅的三分之二左右。

IEA本周发布的报告预测，到2040年东南亚的石油净进口量将从目前的210万桶/日，上升至550万桶/日，炼化能力将增长60%达到770万桶/日。

“存在很多风险，尤其是对一小部分中东供应商的依赖，同时由于缺乏可行的其他替代航线，马六甲海峡的压力将加大，”IEA称，指的是大多数亚洲原油进口必经的这一繁忙运输路线。

IEA还说，到2040年东南亚地区的石油产量可能会下降30%至170万桶/日，而需求将为880万桶/日。产量降幅居前的将是印尼、马来西亚和泰国。

新政策情境下的东南亚石油产量 tmsnrt.rs/2gJId2z

IEA和路透的数据显示，虽然过去15年该地区增加的炼厂跟不上需求增幅，但新建炼厂将使未来五年的原油加工能力增加约87万桶/日。

这包括马来西亚国家石油公司(Petronas)和沙特阿美在马来西亚建设的日加工能力为30万桶的炼厂、越南日加工能力为20万桶的Nghi Son炼厂以及一家中国公司在文莱建设的日加工能力为17.5万桶的炼厂。

柬埔寨的第一家炼油厂也在今年开工建设。

“我们的炼厂十分老旧，因此需要新投资和新项目来填补这个空白，”印尼国家石油公司(Pertamina)上游项目投资部门的Yan Bastian说。他并表示，这个国家的燃油市场十分巨大。

今年印尼平均每月的汽油进口介于800万-1,000万桶之间，相当于中国9月汽油总产量的约8.2%。

IEA表示，尽管新建了不少炼油产能，但为了满足运输和石化行业日益增长的需求，东南亚地区到2040年的成品油进口量仍将为130万桶/日，与今日持平。

该机构称，进口增长最快的将会是液化石油气(LPG)和煤油。

2040年东南亚成品油交易差额 tmsnrt.rs/2gK6jKK