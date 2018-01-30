2018年亚洲成品油需求将增长2%--伍德麦肯兹

路透新加坡1月30日 - 能源咨询机构伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)周二表示，2018年亚洲成品油需求将增长2%，因该地区经济增长良好，促使炼厂升级并扩大产能。

国际能源署(IEA)预测，2018年全球整体石油消费增长不到1.5%，在这种需求环境之下，亚洲已经成为能源企业寻找新客户的重点区域。伍德麦肯兹称，中国和印度合计占全球需求增长的40%。

伍德麦肯兹资深研究分析师Joe Willis在新加坡的媒体发布会上称，2018年亚洲炼油需求预计平均为3,450万桶/日，较上年增长63万桶/日。

为了满足这部分需求增长，亚洲炼厂预计将扩大石油炼化产能，不过 Willis表示，新投资中的多数要等到今年下半年才能准备就绪。

Willis称，若出现推迟，那么亚洲成品油市场将收紧，从而推升现有炼厂的利润，但也会推高进口量。

其中一些延迟的情况已经宣布。Willis称，比如越南宜山炼油量20万桶的炼厂原定于2017年底的投产计划就被推迟。

“如果宜山炼厂或任何其它投资被(进一步)推迟，那我们就真的会看到亚洲市场...成品油的供需情况将更加紧张，”Willis说道。

伍德麦肯兹资称，今年石油需求的上升，将在很大程度上受到汽柴油等道路用油、以及用于炊事和运输的液化石油气(LPG)、及石化行业用油量增长的驱动。(完)