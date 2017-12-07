分析：亚洲明年料将升息 但紧缩步伐仍不及美联储

路透香港12月7日 - 货币政策趋紧的大潮明年将来到亚洲。不过各国央行还需在出口带动增长回升与中国经济放缓之间权衡轻重，亚洲的升息步伐将会落后于美国联邦储备委员会(美联储/FED)。

资料图片：2015年12月，人民币、韩元、日圆和美元纸币。REUTERS/Kim Hong-Ji

相较于几个月前多数经济分析师仍预期亚洲央行高层将会按兵不动，甚至进一步放松政策的局面，这将是一大转变，不过全球经济增速全面提高所带来的贸易助力，预料将会持续更久。

上周，韩国央行利用贸易蓬勃发展的机会，展开政策正常化，宣布逾六年来的首度升息，分析师预测，马来西亚及菲律宾将在明年第一季升息。除了贸易之外，菲律宾的经济增长也受惠于公共投资大幅增加。

美联储2013年暗示准备退出超宽松货币时，引发一波“缩减恐慌”导致的市场震荡。有过那次经验后，亚洲国家央行应该更有信心关注本国经济力道，而非美国经济力道。

“过去几年我们已经看到，亚洲货币政策可以与美国脱钩，”澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称。

“显然他们认知到美联储的作为及资金流向...但这并不单纯是美联纯打算进一步收紧政策、这些央行就被迫采取行动的情况。”

过去两年就上演了这种政策脱钩的情形。亚洲并未理会美国四度升息，部分国家甚至在那段时间降息。

自2014年11月印尼采取行动以来，韩国是首个升息的重要亚洲经济体；印尼2014年11月调整政策三个月之后就又扭转方向，因市场最终认为美国升息并不一定会让全球经济脱离成长轨道。

亚洲央行政策利率图表：reut.rs/2jpsCDA

**中国因素**

美联储的因素当然无法完全忽视，预料美联储下周将再度升息，2018年则将再升息两到三次。自全球金融危机以来，韩国和马来西亚实质利率相对于美国一直偏低，而这也是亚洲10月债券市场资金净流出的主因。

澳洲和新西兰可能在明年稍晚升息，中国可能调高短期政策利率，部分分析师甚至预期印度和印尼将改弦更张；印度和印尼近期还在降息。

图表：新兴亚洲对中国和美国的贸易 tmsnrt.rs/2jnpLLn

中国将成为明年亚洲政策走向的主要驱动因素，随着该国当局持续打击金融风险，其经济增长料将丧失动能。

数据显示，亚洲对美国经济成长的依赖程度较过去减弱。

路透根据IMF数据计算得出，虽然新兴亚洲对美国的贸易自全球金融危机以来增长了40%，但与中国的贸易增加了120%。新兴亚洲地区对中国的贸易，现在要比对美贸易高出70%。

这意味着，只要利差收窄导致的资本外流并不会引发本币大幅贬值，该地区的货币紧缩步伐就将落后于美联储。持续低迷的通胀以及偏高的家庭债务，也可能放慢一些国家的升息脚步。

“整体情况是，亚洲地区的央行平均升息次数将少于美国，”Oxford Economics亚洲经济主管Louis Kuijs表示。

“我们认为他们能够这样做，同时不会对各自实质经济或金融业造成压力，这是因为，首先，印度和印尼等国家的利率一开始就高于美国，能够提供缓冲，其次，美元将不会升值很多。”

好消息是，从历史上来看，在全球经济同步增长时，美元往往是保持稳定或走软，暗示亚币可能会避免出现大幅下跌。

Kuijs预计亚币今年将上涨4-8%，但涨势在2018年会终止，部分亚币可能会略微下跌，但跌幅将不到4%。美银美林预计多数亚币2018年将持平。

**收益率曲线趋平**

另一个帮助缓解资本外流风险的因素是，虽然对利率将上升的预期推动美国和亚洲短期公债收益率上升，但长期公债收益率保持稳定，因市场尚未认为存在全球通胀压力。

两年期美国公债收益率今年从1.2%升至1.8%，但10年期公债收益率下跌6个基点至2.39%，仍低于韩国可比公债收益率。

“我们对亚洲的货币政策前景感到很宽心，”富达国际(Fidelity International)固定收益投资组合经理Bryan Collins说，Collins认为亚洲长期公债市场有投资机会。

亚洲和美国的实际利差：tmsnrt.rs/2A0K3EJ

(完)