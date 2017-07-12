焦点：亚洲炼厂调整卡塔尔原油装运计划 躲避海湾外交纷争

路透新加坡/首尔7月12日 - 亚洲炼厂正在调整卡塔尔原油的装运计划，以躲避该国与其他中东国家之间的外交争端。这些中东国家包括波斯湾主要产油国沙特和阿联酋。

据产业消息人士和汤森路透Eikon的船运数据，买家正在包租额外船只，优先从沙特和阿联酋装运原油，把卡塔尔原油排在后面，或者把卡塔尔原油与伊朗原油安排在一起装运，以遵守阿联酋和沙特采取的港口与船货限制行动。

这些举措表明，亚洲炼厂与贸易商正在采取措施，以避免得罪任何一方，同时保持原油供应通畅。然而，这些对策正在耗费他们更多的时间和成本。

“由于装了卡塔尔原油后不能在沙特港口停泊，运输成本已经增加。我相信许多其他东北亚买家在担心高物流成本，”一家韩国炼厂的消息人士表示。

沙特、阿联酋，还有巴林和埃及指责卡塔尔支持恐怖主义，并对其实施制裁。卡塔尔对此予以否认。

阿联酋和沙特6月初宣布，禁止去过或要前往卡塔尔，以及运载卡塔尔石油的船只进入其港口，这是对卡塔尔制裁措施的一部分。而业内为了节省物流成本，普遍的做法是将不同国家的石油转载在同一个油轮上。

买家可以在一艘超大油轮上最多装200万桶原油，相当于四个50万桶的标准中东石油船货，或在一艘苏伊士型油轮上装载100万桶原油。

这些禁令的重要程度及执行情况仍不确定。三位亚洲炼厂消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)向他们保证，他们在阿联酋装载后可在卡塔尔港口停靠。第四位知情人士证实了这一说法。但阿联酋港务管理机构的官方声明仍禁止卡塔尔相关的油轮。

Sharaf Shipping Agency驻迪拜业务经理Abhinav Chandra称，尚未看到载有卡塔尔石油的船只在沙特或阿联酋港口停靠。

“把卡塔尔和ADNOC船货分开是最佳选择，但这是有成本的，”一家东南亚炼厂的交易商称。

Eikon船运数据显示，在6月末至7月初装载了卡塔尔石油的船舶承租人承担所谓的空舱费。

卡塔尔石油产量仅为60万桶/日，是中东最小的产油国之一，但该国逾一半的出口前往日本、新加坡和韩国。

和其他中东品级原油不同，卡塔尔原油可在现货市场上自由交易，不受限制。石油定价机构标普全球普氏将卡塔尔产量居前的埃尔沙辛原油，作为中东指标迪拜原油定价过程中的一种交割原油。

普氏在本次外交风波伊始暂停了埃尔沙辛原油的交割，但从本月起恢复。

Verisk Maplecroft的中东/北非风险分析主管Torbjorn Soltvedt在路透全球石油论坛上说，虽然海湾冲突可能会久拖不决，但这不大可能破坏卡塔尔的油气出口。

“目前来看，冲突双方好像都较为克制，”他说。(完)