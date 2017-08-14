亚股反弹 美国通胀疲弱和朝鲜半岛紧张局势拖累美元

路透东京8月14日 - 亚洲股市周一在连跌三日后反弹，跟随美股上升。朝鲜半岛紧张局势以及美国通胀数据疲弱抑制了美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的前景，使美元受到拖累。

周一出炉的中国数据总体低于预期，强化了由于贷款成本增加和楼市降温，中国经济势头开始有些减弱的看法。不过市场对此总体反应平平。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.7%。受美朝紧张局势升级影响，该指数此前连跌三个交易日，累计下挫3%。

澳洲股市涨0.5%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11升0.4%。

香港股市恒生指数.HSI涨0.8%，中国股市沪综指.SSEC涨0.2%。

中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，低于路透调查预估中值的7.2%；1-7月固定资产投资同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.6%。

预计地缘政治风险在近期仍是全球市场的一个重要主题，朝鲜将在周二庆祝解放日。

美国和韩国将于8月21日开始举行年度联合军演，在此之前投资者也比较紧张。

“由于担忧朝鲜紧张局势进一步升级，美债和美股料将下跌，日圆本周可能持续上涨，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说道。

日经指数.N225逆市下跌1%，因日圆走高令远远强于预期的日本第二季经济增长失色。

美国三大主要股指周五收高，结束先前三日连跌，因美国公布消费者物价数据逊于预期之后，投资人押注美国延后升息。不过美股涨势有限，因华府与平壤间的言词交锋加剧。

美国公债收益率原本就已因为朝鲜问题而下滑，周五更因美国消费者物价数据疲软而进一步走低。指标美国10年期公债收益率周五触及2.182%，创6月底以来最低，周一则是略微回升至2.204%。

美国劳工部周五称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平，上月消费者物价按年升1.7%，6月升幅为1.6%。路透调查的经济学家预计7月CPI较上月上涨0.2%，同比升1.8%。

美元指数持平于93.076，周五下跌约0.4%。

美元/日圆略上涨，报109.370；周五一度跌至108.720，为4月20日来最低。

逢地缘政治风险升温之际，日圆通常会上涨，因预期日本投资者将汇回资产。

日本第二季经济增长速度为两年多来最快，得益于消费者支出和资本支出均创下逾三年来最大增幅，凸显出内需更加强劲。日圆对此也无甚反应。

欧元/美元涨0.1%，报1.1824。

油价周一盘初持稳，受需求强劲和库存下降支撑，但产量高企仍令油价承压。

美国原油期货跌0.02美元报每桶48.80美元；布兰特原油期货跌0.07美元报每桶52.03美元。

金价徘徊在两个月高位附近，受美朝紧张关系及周五疲弱美国通胀数据影响。美元近期疲态也提振金价。

现货金略跌至每盎司1,287.51美元，周五触及1,291.86美元，创6月7日以来最高。

现货银和现货铂金等其他贵金属也有强劲表现。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)