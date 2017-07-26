亚股及美元持稳 投资者静待FED决议以寻求政策线索

路透东京7月26日 - 亚洲股市周三持稳，美元亦持稳，投资者静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚的政策决议，以找寻更多有关收紧政策计划的线索。

美联储周三稍晚将结束为期两天的政策会议，外界普遍预期将维持利率不变。

由于这次并没有预期会升息，因此关注点放在美联储的政策声明，市场将从中寻找美联储何时将开始缩减庞大债券持仓、以及下次升息的线索。政策声明料将在1800GMT时出炉。

三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示，“股市的大都认为美联储并不急于将货币政策正常化。因此如果美联储政策声明符合这样的看法，股市将能淡然看待此次美联储会议。”

联邦基金利率期货暗示交易商预期美联储9月升息的可能性约为8%，12月则为48%。

另一方面，美联储更明确的政策信号料将提振美国公债收益率以及美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数基本持平，但从美股隔夜涨势中寻获温和支撑。标普500指数.SPX周二升至纪录新高，得益于麦当劳(MCD.N)和卡特彼勒(CAT.N)的亮丽业绩，以及受银行股涨势带动。

澳洲股市上涨1%，数据显示澳洲第二季消费者物价升幅意外疲弱，支撑了利率将在一段时间内维持纪录低位的观点。澳元兑美元下滑0.3%至0.7918。

日经指数.N225早盘上涨0.5%，隔夜美元兑日圆走高，脱离七周低点。

沪综指.SSEC跌0.2%，韩国综合股价指数.KS11下滑0.3%。

美元兑主要货币周二扳回一些跌幅，此前美国公债收益率创下近五个月来最高升幅，因美股上涨，而且市场对公债需求减少。

但美元依旧步履蹒跚，因医疗改革进程具有不确定性，并且美国总统特朗普的刺激措施和税改政策可能进一步推迟。

美国参议院共和党人周二以微弱多数同意就废除奥巴马医保(Obamacare)法案展开辩论，但这一努力目前仍面临重大阻碍。

国会议员对通俄门调查的政治不确定性，也令美元承压。

欧元基本持平于1.1651美元，从周二所及的两年高位1.1712美元回落，当时涨势受德国Ifo企业调查好于预估的带动。

市场预期欧洲央行可能及早开始逐步退出宽松货币政策，这在本月支撑了欧元。

美元指数几无变动，报94.061，勉强与周二大跌创下的13个月低点93.638拉开一些距离。

美元兑日圆持稳于111.915日圆，隔夜曾飙涨约0.7%。

“美元兑日圆持续缺乏明确方向。美国政局的不确定性在抑制该货币对。但由于企业业绩不错，股市出现‘风险偏好’，因此美元/日圆均不会出现大幅下滑，”三菱日联摩根士丹利证券首席外汇策略师Daisaku Ueno说道。

大宗商品方面，原油延续隔夜涨势，因数据显示美国上周原油库存料大幅下降。

美国原油涨1%至每桶48.37美元，布兰特原油涨0.8%至50.61美元。

因投资者风险偏好改善，抑制了黄金吸引力而使黄金走势艰难。现货金小跌至每盎司1,248.26美元，周一曾涨至一个月最高水平1,258.79美元。(完)