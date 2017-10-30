亚洲股市受科技股涨势带动走高 原油价格接近两年高位

路透悉尼10月30日 - 亚洲股市周一上涨，因科技股受到美国科技巨头强劲业绩以及苹果iPhone X预购火爆提振，而油价则因供应担忧处于两年高位附近。

苹果(AAPL.O)称，周五开始的iPhone X预购“非常火爆”，平息了外界对这款10周年纪念版手机需求或平淡的担忧。这对韩国LG显示器(034220.KS)和台积电(2330.TW)等亚洲供应商都是利好。

事实上，科技股带领MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.5%。韩国三星电子(005930.KS)涨幅居前。

能源股表现也不错，因布兰特原油期货创下2015年7月以来高位，此前沙特同意支持延长全球减产协议。

韩国股市小涨0.2%，澳洲股市攀升0.3%。

日本股市日经指数持稳在1996年中期以来最高水平附近，10月迄今累计上涨8%。

全球股市自年初以来一直呈上行态势，受强劲公司业绩和主要国家的乐观经济数据提振。

2017年迄今MSCI明晟全球市场指数上涨17.6%，有望取得2013年以来最佳表现。

安保资本投资策略主管Shane Oliver表示：“欧洲延续量化宽松措施，日本也依然锁定量化宽松，美国仅小幅收紧政策，这表明全球货币政策环境将在较长时间内保持宽松。”

“再加上强劲的经济成长和公司业绩，基本可以解释全球股市如此强劲的原因。”

美国市场，Alphabet (GOOGL.O) GOOG.L、亚马逊(AMZN.O)和微软(MSFT.O)上周公布强劲财报后均上涨，带动美国股市走高。

亚马逊(AMZN.O)周五涨逾13%，对当日标普500指数涨势起到最大的拉抬效应。之前亚马逊公布季度营收增长。

苹果将于周四公布财报。

**汇市**

美元指数略跌，投资者关注本周料将公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席人选的任命。外界普遍臆测，美联储理事鲍威尔将是有力的竞争者。

对鲍威尔将是首选候选人的臆测，压抑了美元涨势，并且拖累美国两年期公债收益率脱离九年高点。市场认为鲍威尔的立场不那么强硬。

欧洲方面，政治不确定性和欧洲央行决定延长刺激举措在上周令欧元承压，使欧元创年内最大单周跌幅。

欧元兑美元持稳于1.1613，距离7月20日以来最低1.1573不远。

加泰罗尼亚宣布独立后，西班牙中央政府周五解散了加泰罗尼亚地方政府和议会，并宣布将举行新的选举。

欧洲央行上周决定展延购债计划至2018年9月，这亦损及欧元，带动德国两年期公债收益率下跌。

美国两年期公债与德国同天期债券之间的利差目前处于1999年中以来最阔水准，这导致借欧元买美元的交易更具吸引力。

大宗商品方面，铜价接近两周低点。现货金下跌0.1%至每盎司1,270.74美元。

美国原油上涨0.04美元至每桶53.94美元。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)和日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)