亚股上涨 美民主党人赢得阿拉巴马参议员补选打压美元

12月13日 - 路透东京12月13日 - 美股期货、美债收益率和美元周三都下跌，因美国周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败总统特朗普支持的共和党候选人摩尔(Roy Moore)；亚洲股市小涨，原油期货收复失地。

琼斯的胜出可能给特朗普及其民粹主义政治基础带来麻烦。这将使得共和党在美国参议院微弱的多数优势进一步缩窄，可能使特朗普更难推进其政策议程。

这个选举结果暂时将市场目光从美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议上吸引过来。外界普遍预期美联储将在周三晚些时候决定升息，并可能提供有关未来联储政策动向时机的线索。

E-迷你标普500指数期货下跌多达0.3%，阿拉巴马州选举结束前为下跌0.1%。

美元指数跌0.2%至93.948，脱离了周二触及的三周高位。

美元兑日圆JPY=下滑0.3%至113.26日圆，欧元EUR=则上扬0.1%报1.1758美元。

“直到今晚，在美联储决议结果出来前，这种走势可能是投资者买入一些美元的机会，”道富银行一分支经理Bart Wakabayashi称。

“虽然升息预期已基本被消化，但美联储决议出来前我仍偏向看多，”他称。

美国10年期公债收益率跌至2.394%，周二美国收盘报2.403%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%。

日本日经指数.N225午后下跌0.5%，因日圆走强而承压，无视于乐观数据显示日本10月核心机械订单较上月增长5%，表现优于预估。

美国标普500.SPX和道琼工业指数.DJI周二连袂创纪录收盘新高，纳斯达克指数.IXIC则收挫0.19%。

比特币BTC=BTSP在Bitstamp交易所下跌1.1%，至16,465.09美元。

美联储将结束为期两天的政策会议，料将指标利率调高至1.25-1.50%之间，投资者料亦聚焦于明年收紧政策步调的线索。

周二公布的数据显示上个月美国生产者物价涨幅扩大，部分缓解了有关美联储将因通胀低迷而放慢紧缩步伐的担忧。消费者价格指数(CPI)将于周三全球交易日晚些时候公布。

英国央行和欧洲央行本周也将召开政策会议，预计将维持利率不变。

原油期货收复失地，此前面临获利回吐压力，因上日北海原油最大输送管道意外关闭推动油价升至两年高点。

布兰特原油期货涨1%或0.61美元，至每桶63.95美元，周二跌2%。美国原油期货涨0.7%或0.39美元，至每桶57.53美元，隔夜跌1.4%。(完)