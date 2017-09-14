图表新闻：8月外资加快流出亚洲股市 但分析师仍看好未来趋势

路透9月13日 - 8月外资流出亚洲股市的速度加快，因朝鲜局势紧张促使国际投资者了结获利。不过分析师预计，在企业获利势头乐观和估值吸引人的背景下，资金还会回流。

来自印度、印尼及泰国等国的七家亚洲交易所数据显示，外资8月共出售约40亿美元，为今年最高。

流入亚洲的外资规模：tmsnrt.rs/2f5usu2

“朝鲜半岛紧张局势升温，促使投资者(8月)了结获利，”野村亚太股票研究主管Jim McCafferty称。

“我们对今年下半年看法仍然乐观。获利势头一直不错，而且亚洲估值和美国相比较低。”

汤森路透数据显示，截至6月当季亚洲企业的总获利较预估高出7%，韩国、日本和中国企业表现尤为突出。

截至6月当季亚洲企业获利意外百分比：tmsnrt.rs/2jmgOnT

数据显示，中国工业企业获利比预期高出的幅度较大，因建筑业繁荣刺激需求，并提振了包括水泥、钢铁、玻璃和铜线等各种产品的价格。

“中国经济继续强劲增长。日本消费者信心在改善，日本企业财报表现强劲，”野村的McCafferty说。

8月台湾、新加坡、印度、印尼和韩国的采购经理人指数(PMI)均上升，而且除韩国之外所有国家和地区的PMI都在50上方。

截至8月底，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的预期市盈率为13.9，而MSCI明晟美国市场指数和MSCI明晟欧洲市场指数的预期市盈率分别为18.4和14.9。一些分析师称，这表明全球基金在亚洲地区的投资仍偏低。

亚股与MSCI明晟主要股指的市盈率比较 tmsnrt.rs/2f4GLqT

由于全球流动性仍然较高，分析师表示亚股将从中得益。“现金水准仍高企，显示市场对风险资产仍能够保持伊卡洛斯上行模式。”美银美林投资长Michael Hartnett说。

外资虽放缓投资亚洲，但本地投资者强力介入支撑了部分股市。

印度8月国内投资金额为25亿美元，比8月外资流入规模高出甚多。

印度国内机构投资规模 tmsnrt.rs/2jmvN10

“本地投资者加码进场是一大动力，”香港法国兴业银行亚股策略主管Frank Benzimra说。

“日本国内投资者的资金流也带头向前冲，中国投资者则是透过沪港通、深港通投资在港挂牌的中国股票。”(完)

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