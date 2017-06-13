亚股未受美国科技股下跌影响 加元受升息前景提振大涨

路透新加坡6月13日 - 亚洲股市周二多数上涨，未受美国科技股进一步下跌的影响；加元则受提早加息的前景提振大涨。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%，收复大约一半上日的跌幅，因为该地区科技股企稳。

MSCI明晟亚太信息科技指数持稳，周一下挫1.4%。

部分分析师曾预计，亚洲科技股不会出现像美国科技股那般的惨烈跌势，因为其估值不那么高。

日本股市日经指数.N225下跌0.1%。

“美国一些科技股正不可避免地经历修正，但前景保持乐观，这种看法也减轻了国内市场受到的冲击，”三井住友资产管理驻日本首席策略师Hitoshi Ishiyama称。

韩国综合股价指数.KS11上涨0.4%；三星电子(005930.KS)上扬0.5%，周一下跌1.6%。周一领跌亚股的Naver Corp(035420.KS)和LG Innotek(011070.KS)，目前分别为持平和上涨1.3%。

台湾加权股价指数.TWII涨0.2%，台积电(2330.TW)几无变动。

苹果的主要供应商鸿海(2317.TW)跌0.5%，但与周一下跌2.9%相比显得很温和。

香港恒生指数.HSI涨0.3%，但中国沪深300指数.CSI300跌0.3%。

美国股市周一下跌，苹果(AAPL.O)、Alphabet (GOOGL.O)、Facebook (FB.O)和微软(MSFT.O)等科技巨擘连续第二日遭到抛售。

这拖累道琼工业指数.DJI收跌0.17%，标准普尔500指数.SPX收低0.1%，纳斯达克指数.IXIC收跌0.52%。

“我并不是认为美国科技股将长期回落的一方，但这一炙手可热的板块目前很有可能表现不佳，我一直在建议可以考虑增加对美国金融股的曝险，”IG首席市场分析师Chris Weston在报告中写道。

汇率方面，加元/美元延续周一强势，此前加拿大央行官员称，央行将评估在经济持续增长的情况下，是否还需要将利率保持在接近纪录低位。

这表明加拿大央行的基调发生转变，该行今年稍早曾表示，降息仍在讨论范围内。

加元兑美元升值约0.4%报1.328加元，为两个月高点，周一涨幅为1.1%。

“我觉得市场很长一段时间以来未受到事先没有安排的紧缩暗示影响，你看看加元交叉汇率隔夜的正面表现，就能很明显看到这点，”ThinkMarkets驻墨尔本的资深市场分析师Matt Simpson在报告中称。

美元兑日圆微涨至110日圆，周一下跌0.3%，等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周的政策会议。市场普遍预计美联储将会升息。

日本央行也将在本周召开政策会议，该央行料将维持货币政策不变。

美元指数微涨至97.189。

英镑兑美元在英国央行会议前小幅跌至1.265美元。英国央行料将维持利率在0.25%不变。

欧元兑美元小幅滑落至1.1198美元。

大宗商品方面，油价上涨，受沙特将减少对客户供应的消息提振。

美国原油涨0.4%至每桶46.24美元。

布兰特原油亦涨0.4%至48.46美元。(完)