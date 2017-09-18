更正-马来西亚期市：棕榈油期货因出口税将上调而下跌，但出口坚挺带来支撑(9月15日)

(更正：因译文有误，内文第二段改为六个月高位“2,873马币”，非“2,873美元”)

路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，从六个月高位进一步回落，强劲的出口数据缓和了10月出口税上调的影响。

指标11月棕榈油期货下跌0.2%至2,861马币(林吉特)(683.31美元)，自周三收盘所及六个月高位2,873马币进一步回落。

成交量为67,952口。

该合约周线收涨3.6%。

一位在吉隆坡的期货交易员表示，10月毛棕榈油出口税将自5.5%上调至6%打击了人气。

“市场今日表现低迷，因为棕榈油出口税上调将影响需求，尤其是来自中国的需求，该国正在进行冬季前的存货。该举措将在中期内对价格产生负面影响，”该交易员称。

第二位在吉隆坡的交易员表示，出口数据坚挺给市场带来一些支撑。

“出口强劲支持棕榈油短暂上扬，但因获利了结未能触及新高，”该交易员称。

船货调查机构Intertek Testing Services称，9月1-15日棕榈油出口较上月同期增加22.2%。

交易商还从行业会议Globoil India上分析师讲话中的价格预估中寻找线索。知名行业分析师Dorab Mistry周五称，如果马来西亚棕榈油库存不增长，则马来西亚棕榈油期货价格料可升至每吨3,000马币(林吉特)(716.50美元)。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约下跌0.14%。

大商所1月豆油合约上涨0.34%。(完) (编译 许娜；审校 王洋)