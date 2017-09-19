马来西亚期市：棕榈油期货触及一周低位，因技术性修正和需求放缓

路透吉隆坡9月19日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一周低位，且为连续第四日走低，因技术性修正，而且交易商预计临近月末出口需求将降温。

12月棕榈油期货收跌1.4%，至每吨2,767马币(林吉特)(660.38美元)，为一个半月来最大单日跌幅。

该合约稍早跌至2,766马币的盘中低位，为9月11日以来最低水准。

成交量为58,495口。

“昨日市场下跌可能是一个卖出信号，同时出口强劲的消息已经被市场消化，”来自吉隆坡的一位期货交易员称。

“中国很快将迎来长假期，因此大多数买入活动或许已经结束。”

交易商预计，船货调查机构9月1-20日的出口数据将上升，而临近月末需求将逐渐减少。

Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance计划在周三公布马来西亚9月1-20日棕榈油出口数据。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛称，棕榈油可能将跌入每吨2,760-2,787马币区间，因其可能已在阻力位2,885马币附近暂时见顶。

芝加哥期货交易所(CBOT)10月豆油期货下跌0.4%。

大商所1月豆油合约下跌0.4%。1月棕榈油合约上涨0.4%。(完) (编译 许娜；审校 王洋)