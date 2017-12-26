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马来西亚期市：棕榈油跳涨2%，受出口需求增加支撑
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#亚洲
December 26, 2017 / 12:10 PM / 更新于 18 hours ago

马来西亚期市：棕榈油跳涨2%，受出口需求增加支撑

1 分钟阅读

    路透吉隆坡12月26日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨2%，连续第二
个交易日上涨，因出口需求增长，且预期产量下降。 
    
    早盘结束时，马来西亚指标3月棕榈油期货         上升2%至每吨2,
500马币，为12月15日以来最大单日涨幅。
    
    盘中一度触及一周高点2,505马币。
    
    棕榈油本月目前已下跌约4%，11月下挫7.5%。
    
    成交量为20,220口。
    
    “市场关注出口数据，正面的数据显示出口将有所复苏，”一位吉隆
坡的交易员说，他指的是船货验证机构Intertek Testing Services(ITS)
和Societe Generale de Surveillance(SGS)公布的马来西亚棕榈油出口
数据。
    
    船货验证机构ITS称，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较前月同期增1
%至1,090,622吨。            
    
    SGS称，马来西亚12月1-25日棕榈油出口较前月同期增长1.3%至1,108
,189吨。            
    
    未来几周对棕榈油的需求料改善，因中国将在2月迎来农历春节。
    
    明年第一季棕榈油产量料将下降，与季节性趋势一致。 
    
    中国大商所5月豆油合约        上涨0.3%，5月棕榈油期货       
也涨0.3%。(完) (编译 张荻； 审校 王洋)

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