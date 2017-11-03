香港个股：ASM太平洋再遭控股股东减持41亿港元股份，盘中表现反覆

路透香港11月3日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周五公布其控股股东ASMI落实减持总值41亿港元股份后，盘中股价表现反覆。

据公告，ASMI按每股111港元配售ASM太平洋3,700万股或约9%的股份予机构和其他专业投资者，价格较周四收市价折让5.5%。

ASM太平洋今早股价表现反覆，一度跌2%后又一度升2%。本地时间10:50，该股升0.34%，报117.9港元。

ASMI此前表示，本次配售后，其于ASM太平洋的持股量将下降至大约25%，并同意于180日内不再售股。这是继今年4月减持2,000万股股份套现21亿港元后，ASMI第二度减持ASM太平洋股份。

ASM太平洋周三发布的业绩显示，2017年第三季度收入创新高达6.54亿美元，按年及按季分别增22%及16%；期内盈利8.628亿港元，按年及按季分别升49%及15%，如不包括非现金议价收购收益，盈利亦创季度新高。

投行汇丰的报告指出，ASM太平洋第三季度业绩好于预期，主要受表面贴装技术（SMT）业务带动并可能与增加付运予鸿海以支持苹果 iPhone生产有关；不过，公司管理层对第四季业务的展望却逊于市场预期。（完）

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