FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国亚特兰大联储总裁称2018年升息三次可能太多
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
财经视点
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
January 9, 2018 / 12:03 AM / 更新于 13 hours ago

美国亚特兰大联储总裁称2018年升息三次可能太多

1 分钟阅读

路透亚特兰大1月8日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美国联邦储备委员会(美联储/FED)实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。

博斯蒂克与多名联储官员的观点一致，担心联储的行动可能令收益率曲线“倒挂”，使得长期利率低于短期利率，从过去的历史来看，这是未来衰退的一个征兆。博斯蒂克今年拥有利率政策投票权。

尽管美联储近期调升短期利率，但10年期公债收益率一直没有出现对应的上升。

“长期利率更加迟滞...我将尽我所能确保我们的政策不会让收益率曲线倒挂，”博斯蒂克表示，“如果我们接近那种情况，我会强烈呼吁大家应该要极度谨慎。”

博斯蒂克表示，他对于2018年的基准预估是升息两次或者三次，略低于其同僚的预估中值--升息三次。

美联储在2017年已升息三次。

博斯蒂克是近期第二位表示今年可能仅升息两次的美联储官员，暗示低通胀持续不断可能促使联储在2018年的行动有所调整。

“现在的众口一词似乎越来越强调有必要放慢升息...见不到通胀，就不会有更多次升息。这么赌没错，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

尽管失业率处于低位，且经济增长在2018年可能达到2.5%，博斯蒂克表示，薪资成长和通胀疲弱是两大需要谨慎注意的理由。

此外他表示，他担心民众可能对美联储实现通胀目标的承诺或能力失去信心，并把通胀预期“锚定”在低于该目标的水准。民众和市场预期被认为是通胀结果的重要要素。博斯蒂克表示，近期调查“表明个人或许没有完全相信...这种可能性或许可以作为需要更多耐心的论据。”

博斯蒂克并称，让通胀维持在目标水准且经济成长保持在趋势水平的“中性”利率，估算可能必须降至“接近”2%。如果真是如此，这意谓着美联储只需从当前的1.25-1.50%水准再升息两次或三次，货币政策就不再“宽松”，也不会刺激经济活动。(完)

编译 陈宗琦/郑茵/戴素萍 审校 张荻/张若琪

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below