美国亚特兰大联储总裁称2018年升息三次可能太多

路透亚特兰大1月8日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美国联邦储备委员会(美联储/FED)实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。

博斯蒂克与多名联储官员的观点一致，担心联储的行动可能令收益率曲线“倒挂”，使得长期利率低于短期利率，从过去的历史来看，这是未来衰退的一个征兆。博斯蒂克今年拥有利率政策投票权。

尽管美联储近期调升短期利率，但10年期公债收益率一直没有出现对应的上升。

“长期利率更加迟滞...我将尽我所能确保我们的政策不会让收益率曲线倒挂，”博斯蒂克表示，“如果我们接近那种情况，我会强烈呼吁大家应该要极度谨慎。”

博斯蒂克表示，他对于2018年的基准预估是升息两次或者三次，略低于其同僚的预估中值--升息三次。

美联储在2017年已升息三次。

博斯蒂克是近期第二位表示今年可能仅升息两次的美联储官员，暗示低通胀持续不断可能促使联储在2018年的行动有所调整。

“现在的众口一词似乎越来越强调有必要放慢升息...见不到通胀，就不会有更多次升息。这么赌没错，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

尽管失业率处于低位，且经济增长在2018年可能达到2.5%，博斯蒂克表示，薪资成长和通胀疲弱是两大需要谨慎注意的理由。

此外他表示，他担心民众可能对美联储实现通胀目标的承诺或能力失去信心，并把通胀预期“锚定”在低于该目标的水准。民众和市场预期被认为是通胀结果的重要要素。博斯蒂克表示，近期调查“表明个人或许没有完全相信...这种可能性或许可以作为需要更多耐心的论据。”

博斯蒂克并称，让通胀维持在目标水准且经济成长保持在趋势水平的“中性”利率，估算可能必须降至“接近”2%。如果真是如此，这意谓着美联储只需从当前的1.25-1.50%水准再升息两次或三次，货币政策就不再“宽松”，也不会刺激经济活动。(完)