特朗普炮轰CNN 可能给政府阻拦AT&T收购时代华纳帮倒忙

路透华盛顿/纽约11月9日 - 据法律专家称，如果美国政府决定阻止AT&T(T.N)收购媒体公司时代华纳的交易，那么特朗普总统对美国有线电视新闻网(CNN)的大肆攻击，可能让政府面临法律诉讼变得复杂化。

资料图片：2014年10月，美国洛杉矶市中心一栋建筑上的AT&T公司标识及通讯传输设备。REUTERS/Mike Blake

特朗普一再指责CNN制造“假新闻”，以及其他一些批评，可能有损一些合法的法律论据，而司法部或许会利用这些论据来说明，这宗收购交易会让该公司赢得远强于其它媒体同行的权力，这对消费者不利。

AT&T从2016年10月开始筹划以854亿美元收购时代华纳(Time Warner)(TWX.N)，由于公司与政府之间迄今未能就反垄断获批所需满足的条件达成一致，这宗交易看起来要闹上法庭。

一位政府官员周四告诉路透，司法部曾建议AT&T，在自己旗下的DirecTV部门和时代华纳旗下的特纳广播公司(Turner Broadcasting)之间择一出售，因为合并后的公司将会增加同类企业娱乐发行的成本并扼杀创新。特纳广播公司是CNN的母公司。

AT&T董事长兼CEO斯蒂芬森周四表示，他不会出售CNN以获取反垄断批准，如果双方不能达成一致，他将与政府对簿公堂。

斯蒂芬森驳斥了司法部反对此项并购案的论据，他说这项交易是典型的“垂直”收购，在任何市场中都不会有竞争对手被逼退，他还否认公司将因本项收购而过于强大。

他说AT&T和时代华纳结合后将创建一数据和广告公司，与亚马逊(AMZN.O)、Facebook(FB.O)等新世代媒体相抗衡，竞争对象不是其他无线电话公司。

斯蒂芬森说，他没有理由认为特朗普是本案能否获准的因素之一，并称希望这件事能在明年4月22日前尘埃落定，也就是本并购案相关各方可放弃交易的最后截止日期。

司法部反垄断部门主管Makan Delrahim周四表示，关于AT&T案“他从未受到白宫任何指示。”

知情人士说，AT&T周一对司法部表明，该公司自认在申请本项交易许可方面已按照所有法律要求行事。此举为政府若想阻止并购设下了提告期限。官员表示，细节最快可能在11月27日就见分晓。

时代华纳股价收低1.6%，报87.05美元，AT&T股价收涨1.6%，报34.00美元。(完)