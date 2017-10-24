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美股业绩：AT&T季度获利不及预期，因视频服务竞争愈加激烈
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2017年10月24日 / 晚上11点26分 / 更新于 10 小时前

美股业绩：AT&T季度获利不及预期，因视频服务竞争愈加激烈

1 分钟阅读

路透纽约10月24日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)公布的季度获利不及华尔街分析师预期，因传统和在线电视业务竞争激烈，造成视频订户流失，而且在苹果推出iPhone X之前，升级手机的AT&T现有客户数量下降。

争夺成长中的手机视频娱乐服务市场更为关键；AT&T与行业领头羊威瑞森通讯(Verizon Communications)以及较小的对手Sprint和T-Mobile US在已饱和的无线市场上展开较量。

AT&T正在以854亿美元收购美国时代华纳(Time Warner)，旨在将自身打造成整合移动和视频服务的媒体巨头。该公司曾表示，预计该交易将在年底前完成。

“将无线与视频，宽带与视频，宽带、无线与视频业务整合在一起当然是我们的策略，”该公司首席财务官John Stephens在公司公布业绩后的电话会议上说道。“我们坚信此举会见效，而且坚信这可以为整体客户群、股东和客户创造更多的价值。”

AT&T称，第三季流失8.9万视频订户，略低于其本月稍早在监管文件中所说的9万户；客户流失的原因在于，传统付费电视和在线市场的竞争激烈，还有近期飓风带来的冲击。

AT&T还在同一份文件中称，用户手机设备升级数量较上年同期减少90万，给无线设备营收造成负面影响。

分析师表示，很多消费者将升级推迟到第四季苹果iPhone X预期发布之时。AT&T称，第三季流失了9.7万按月付费用户，上年同期流失26.8万。富国银行分析师原先预计AT&T净流失用户10万个。

AT&T公布，截至9月30日当季的净利为30亿美元，或每股盈余(EPS)为0.49美元；上年同期分别为33亿美元和0.54美元。

扣除一些特殊项目的EPS为0.74美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为0.75美元。

该公司股价盘后跌1.64%至34.29美元。

营收从上年同期的409亿美元降至397亿美元。分析师的平均预期为401亿美元。(完) (编译 王琛/王灿；审校 张荻/徐文焰)

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