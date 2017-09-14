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焦点：澳洲8月就业人口激增 但失业率持稳令通胀上行压力有限
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2017年9月14日 / 凌晨4点46分 / 1 个月前

焦点：澳洲8月就业人口激增 但失业率持稳令通胀上行压力有限

1 分钟阅读

5月9日，悉尼，轻轨建设项目横幅后的两名工人。REUTERS/Jason Reed

路透悉尼9月14日 - 澳洲就业增长超越预期，增幅创下两年高位，不过失业率保持不变，因寻找工作的人数增加，这限制薪资、通胀和利率的上行压力。

澳洲统计局数据显示，就业人口增加5.42万人，为2015年10月以来最大增幅，远高于分析师预期的增加1.50万人。

这是就业人口连续第11个月增长，为23年来最长上涨时期。

澳元兑美元一度上扬20个跳动点，触及高位0.8017，最新报0.8006。

澳洲就业年度增幅达2.7%，相比美国仅为1.4%。过去六年，美国就业岗位年度增幅未曾超过2.3%。

澳洲今年迄今新增26.9万个就业岗位，但劳动力也同样增加了25.7万人，使得失业率持稳于5.6%。

实际上，就业参与率创2012年9月来最高。虽然这是信心增强的一个迹象，但也意味着劳动力供应增多将使薪资受限。澳洲薪资增速已然处于纪录低位。

这进而抑制了通胀的上行压力。目前澳洲通胀低于2-3%的央行目标区间。

“降低闲置劳动力的进展一直非常缓慢，”凯投宏观(Capital Economics)首席分析师Paul Dales表示。

“虽然就业增长较快会使家庭收入增加，但这也许不会转变为薪资增长加速。”

澳洲央行去年两次降息，把利率降至1.50%的纪录低位。该央行之后维持政策不变，本月接受路透调查的多数分析师预计利率将在一年时间内持稳。

澳洲央行相信，随着经济增长加速、企业现况指标升至2008年初以来最高位，就业市场动能将会保持下去。

澳洲国民银行(NAB)对400多家企业的调查显示，8月企业现况指数上升1点至正15，是长期均值正5的三倍。该调查中的就业指数升4点至正11，较今年稍早的近零水准明显好转。

澳洲国民银行的首席分析师Alan Oster指出，这一结果表明，未来几个月的就业增长年率在27万个左右，这应足以压低目前为5.6%的失业率。(完)

编译 王丽鑫/杜明霞/王颖；审校 高琦/王兴亚/孙茉莉

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