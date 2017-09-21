澳洲央行总裁洛威称全球升息行动不会对澳洲造成“自动性影响”

路透悉尼9月21日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，全球利率上升不会对澳洲造成自动性的影响，决策官员很清楚升息对高负债家庭的冲击。

洛威在珀斯一场企业活动上表示，全球利率上升终将影响至澳洲，但澳洲央行拥有决定何时采取行动的独立性。

多数主要经济体的央行近期都做出立场强硬的表态。加拿大央行今年已升息两次，而美联储基本上也坚持自己的紧缩计划，市场预期美联储将在12月升息。

“全球利率上升预计会逐渐影响到我们，就像当初利率降至最低点的过程一样，”洛威说。

“不过，关于这种情况何时可能出现，我们灵活的汇率会给予我们很大的独立空间。”

市场几乎完全预期澳洲利率在明年6月前上调25基点至1.75%，与此同时澳洲国内的两大主要银行近期改变了看法，他们预期澳洲在2018年下半年将升息两次。

澳洲央行上次上调利率是在2010年11月，当时上调25个基点至4.75%。而之后则连续12次降息，将指标利率降至1.50%的纪录低点。

洛威表示，决策者将注意家庭债务高企、以及加息可能会损及整个经济领域支出。

目前澳洲家庭债务处在纪录高位，其增速也超过了收入增速。

“我们一直担心，在这种情况下，一个很小的冲击也可能演变成一场较为严重的修正，因为这些家庭试图修复其资产负债表。”(完)