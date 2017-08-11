澳洲央行总裁洛威称利率将继续持稳低位一段时间

路透墨尔本8月11日 - 澳洲央行总裁洛威周五表示，央行计划继续将利率维持于纪录低位一段时间，在民间家庭企图减少债务负担之际，紧缩动作“仍很遥远”，而且也将是缓步渐进。

澳洲央行上次是在2016年8月降息，之后央行在权衡通胀温和及家庭债务急升的考量下，指标利率一直维持于纪录低位1.50%。

洛威在墨尔本答覆国会经济委员会质询时表示，市场反映下次央行动作将是升息的看法是合理的。

期货市场行情显示，预计利率将持稳至2018年初，升息机率100%的时机要到明年圣诞节。

但决策高层了解利率调升将对高负债家庭带来的冲击。澳洲家庭的债务/收入比目前达到纪录高位190%，且升速高于收入。

薪资年度增幅处于史上最低水平的1.9%。所有这些都最近几个月打压消费者信心和支出。

洛威称，随着经济增长加速，他认为薪资年增幅将在3.5%或更高。

澳洲央行曾表示，对未来两年澳洲经济增速达到3%左右抱有信心；澳洲经济规模为1.7万亿澳元。

洛威还预计，随着时间推移通胀将上升，因公用事业价格在飙涨--这是家庭担心他们财务状况的另一个原因。

洛威还称，澳元进一步升值对其预测构成风险。

澳元上月攀升至两年最高位0.8066美元，6月以来已上涨约6%，主要因为外界预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将逐步升息，导致美元大跌。澳元此后走软，周五持于三周半低位0.7844美元。(完)