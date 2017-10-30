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（更正）澳洲两名内阁成员遭逐出议会 工党打算对多项政府决议翻案
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2017年10月30日 / 早上6点51分 / 1 天前

（更正）澳洲两名内阁成员遭逐出议会 工党打算对多项政府决议翻案

1 分钟阅读

(更正：因译文有误，第二段改为“政府挡下了该议案”，非“政府在该议案中遭遇挫败”)

路透悉尼10月30日 - 澳洲主要反对党工党周一表示，正考虑对总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)领导的政府所做出的超过100项决议进行法律挑战；此前特恩布尔的内阁有两名部长遭逐出议会。

在这些国会表决案中，包括提议对深受丑闻打击的澳洲银行业进行广泛调查，政府当时挡下了该议案。

对澳洲银行业进行强力调查的议案，今年获得参议院的批准，但在众议院表决时因为少了一票而未获通过。

澳洲法院周五裁定，副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)当选时持有双重国籍违反宪法，因而丧失进入议会的资格，政府因而在众议院丧失了一席的多数优势。另外前内阁同僚Fiona Nash、以及另外三名政治人物，也被逐出议会。

澳洲工党代理领导人Tanya Plibersek表示，此一裁决令人质疑乔伊斯和Nash在国会投票的有效性。

“我们将考虑各种选项，”Plibersek周一在澳洲广播公司(ABC)的采访中称。

“乔伊斯本不应该担任联邦议会议员，但他却以议员身份投票，我们也因此以微弱劣势在投票表决中失利，我们对这些事实深感担忧。”

乔伊斯曾表示，许多决定是内阁集体而非他自己作出的，因此应当继续有效。

Plibersek称，若有任何人因政府的这些决定而受到侵害，都可以发起法律挑战。

宪法专家、新南威尔士大学法学院院长George Williams称，该问题还不是那么清楚，“这无疑是未知水域”。

他还称，法院会“非常仔细地查看”自8月以来的各项裁定，当时乔伊斯和Nash被曝可能是双重国籍。“不清楚结果会是什么，”他说。(完)

编译 张明钧/侯雪苹；审校 高琦/刘秀红

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