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澳洲第三季通胀意外逊于预期 央行加息或遥不可期
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2017年10月25日 / 凌晨2点26分 / 1 天内

澳洲第三季通胀意外逊于预期 央行加息或遥不可期

1 分钟阅读

路透悉尼10月25日 - 澳洲第三季消费者物价指数(CPI)增幅不及预期，核心通胀几乎连续两年低于目标水准，投资者因此进一步降低对该国央行未来数月加息的预期。

澳元下滑，因第三季CPI较上年同期增长1.8%，不及市场预估的增长2.0%。

基础通胀平均在1.85%左右，仍低于预期，且略低于第二季水准

这是澳洲核心通胀率连续第七个季度低于澳洲央行设定的2-3%的长期通胀目标区间，加强了央行将利率维持在1.5%的当前纪录低位的可能性。

澳元兑美元应声下滑0.0025美元至0.744美元。

银行间利率期货小跌，投资者进一步推迟了可能升息的时间点。

澳洲统计局公布，第三季CPI增长0.6%，第二季仅增长0.2%。

该数据不及市场预期的增长0.8%，蔬菜、汽油和电信产品价格均下滑。

能源价格的升幅最大，在第三季上涨8.9%，为整体CPI贡献0.25个百分点的涨幅。

电价持续上涨基本缘于市场机制失灵，并已成为澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)面临的主要政治难题。

决策者已多次强调，他们将摆脱能源价格对通胀的影响，现在距离调整利率还有“一段距离”。(完)

编译 李爽/王琛/徐文焰；审校 许娜/戴素萍/王兴亚

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