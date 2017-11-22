欧尚和阿里巴巴合作或让家乐福中国业务雪上加霜

路透巴黎11月21日 - 法国零售业者欧尚和中国互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)之间的合作关系，有可能让家乐福(CARR.PA)在中国市场进一步落后，并可能促使家乐福新任掌门人决定退出中国市场。

资料图片：2011年12月，中国北京，家乐福超市内的一辆购物车。REUTERS/Soo Hoo Zheyang

7月接任家乐福执行长的Alexandre Bompard将在1月23日公布其转型计划。家乐福是仅次于沃尔玛(WMT.N)的全球第二大零售商，8月曾发布获利预警。

Bompard必须决定在中国的去留。家乐福数年来一直试图强化在中国的业务，但面对本土业者和活跃线上市场的竞争，家乐福第三季营收下降5.4%。

周二在巴黎参加一场投资会议间隙被问及是否对中国业务作出决定时，他对路透表示，“我会很快谈到这一问题。”在被问及是否会在1月公布企业策略时宣布，他给予肯定回答。

“到目前为止，西方零售业者都是通过与本土零售商的合作才在中国市场成功立足，比如欧尚和高鑫零售，”Bryan Garnier分析师在研究报告中表示。

“线下和线上合并也是一个选择，就像沃尔玛和京东...欧尚和阿里巴巴...最近达成的协议那样。如果不能迅速达成这种合作关系，家乐福则可能决定出售中国资产，”他们补充称。

阿里巴巴周一宣布，向高鑫零售(6808.HK)投资224亿港元(29亿美元)入股。欧尚仍是高鑫最大股东。

家乐福一直在尝试对中国业务进行重新定位，此前该公司过于关注发展大型超市。该公司已开始将业务扩展至电商和便利店领域，并开设物流中心以降低成本。中国业务在家乐福集团营收中的比重为5%。

家乐福前执行长Georges Plassat曾多次表示，该公司将留在中国，而且不排除与当地合作伙伴达成交易的可能，尽管目前为止尚未实现。

**对手纷纷改变策略**

与此同时，竞争对手已经纷纷采取行动。

在2013年，英国乐购(Tesco)(TSCO.L)放弃单枪匹马闯荡中国市场，而是将旗下无利可图的当地业务并入一家中国国营企业，而自己变身为持少数股份的合作伙伴。

沃尔玛于2016年卖掉其中文在线日用品商店，以参股中国第二大电商巨头--京东。

分析师称，欧尚与阿里巴巴的结盟，恐将使家乐福的中国业务被进一步边缘化。

“高鑫是中国最大的日用品零售商，通常被认为是经营状况最佳、且与本地文化结合得最好的业者，”Bernstein分析师Bruno Monteyne说。

“在与高鑫达成协议后，阿里巴巴再与家乐福签订这样的协议似乎就没有什么价值了。或许还有京东，但他们已经与沃尔玛有协议了，”他补充称。(完)