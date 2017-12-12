不卖了！奥迪执行长放弃出售摩托车品牌杜卡迪

路透德国因戈尔斯塔特12月12日 - 德国奥迪(NSUG.DE)执行长Rupert Stadler表示，已经放弃出售旗下意大利摩托车品牌杜卡迪(Ducati)，这显示奥迪预期有能力承担该品牌转型的成本。

Stadler向记者表示，缩减成本100亿欧元(118亿美元)、减少繁文缛节、并深化与大众汽车(VOWG_p.DE)旗下品牌保时捷合作的措施，正“逐渐增强我们财务及组织上的余裕可供战略重整”。

Stadler称，因此经济上并无出售杜卡迪的必要性。

然而投资人及杜卡迪的潜在买家都预期大众集团可能会再度改变心意，并最终出售这个他们声称对集团策略重要性最低的资产。

Stadler表示，在推动转型至零排放及自驾技术之际，守住获利的杜卡迪部门以及赚大钱的兰博基尼(蓝宝坚尼)(Lamborghini)品牌的重要性已然升高。

Stadler另指出，奥迪未来八年将耗资近50亿欧元训练员工为数字化时代做准备，除了开发之外，还将会聘请汽车应用程序设计人员、汽车机器人专家等专业人士。

他称，为了控制成本，奥迪将维持人员数量的稳定，至少未来两三年是如此，即便该公司计划2025年之前向市场投放超过20款电动车辆，并推进数字化移动服务。(完)