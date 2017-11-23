奥瑞德71.85亿重组预案出炉 拟入主荷兰Ampleon集团

路透上海11月23日 - 中国奥瑞德光电股份有限公司(600666.SS)周四披露重大资产重组预案称，公司拟向杭州睿岳等发行股份购买合肥瑞成100%股权，交易总价暂定71.85亿元人民币。合肥瑞成经营主体为全球领先的射频射频功率芯片供应商--荷兰Ampleon集团。

公司还称，同时拟通过询价方式募集配套资金不超23亿元,配套募集资金在扣除相关税费及中介机构费用后，拟用于标的公司GaN工艺技术及后端组装项目、SiC衬底材料及功率器件产业化项目建设。

公告显示，Ampleon集团专业研发、设计、生产和销售高功率射频功率芯片产品，产品主要应用于各大通讯基站设备制造商，并在航天、照明、能量传输等领域存在广泛用途。

“本次重组完成后，公司将新增射频功率芯片的研发、设计、生产和销售相关业务，有助于上市公司进一步拓展发展空间，提升上市公司业务的成长性和发展潜力。”公告称。

在本次交易前，奥瑞德的主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售；硬脆材料精密加工专用设备的研发、设计、生产和销售；3D玻璃热弯机研发、生产和销售。

奥瑞德因拟筹划重大资产重组事项，自2017年4月27日开市起停牌，并将于上交所对重组预案无异议后申请复牌。停牌前收报27.84元。（完）

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