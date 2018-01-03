焦点：澳洲2018年IPO融资额有望翻番 达到78亿美元--银行业者

路透悉尼1月2日 - 随着Latitude Financial等公司料将利用股市上涨和投资者渴望大规模首次公开发行(IPO)交易的机会，澳洲今年IPO融资规模可能比2017年的五年最低水准增长一倍，至约100亿澳元(78.4亿美元)。

资料图片：2016年7月，澳洲墨尔本，中央商务区高楼林立。REUTERS/David Gray

全球的银行业者都在借助过去一年全球股市上涨之机，启动一系列大型上市和分拆；之前几年的市场谨慎情绪以及企业修复资产负债表导致IPO市场表现低迷。

汤森路透数据显示，由于利用债务融资的外国买家收购那些原本可能寻求上市的公司，去年悉尼的新上市交易仅融资39亿美元，为2012年以来最低。

“可能会达到80-100亿澳元，”瑞银集团(UBS)的股权资本市场负责人Richard Sleijpen谈及2018年的IPO计划时表示，“外界臆测的，已宣布的，以及策略评估程序，显示今年的IPO规模将非常强劲。”

预期中的上市交易包括抵押贷款提供商Latitude Financial。德意志银行(DBKGn.DE)和KKR & Co. (KKR.N)持有该公司的部分股权。据两位消息人士称，该公司的估值约为50亿澳元，上月已委任主承销商来帮助其融资约20亿澳元。由于该计划尚未公布，消息人士要求匿名。

Latitude的高级主管未立即回应要求对有关该公司IPO计划置评的电邮。集团财务主管Paul Varro也未立即回覆记者于下班后留言的语音讯息。

澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)也正在考虑将资产管理业务--Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM)进行IPO，做为其一系列处分投资项目的一部分。澳洲联邦银行9月时将保险业务售予友邦保险(1299.HK)。

消息人士称，CFSGAM的资产管理规模(AUM)有2,190亿澳元，今年可能申请挂牌上市，筹资约30亿澳元。

消息人士并称，沃达丰集团(Vodafone Group)(VOD.L)也正打算分拆新西兰的子公司，预计筹资约10亿澳元。

澳洲联邦银行和沃达丰之前都曾表示，正在研究将旗下业务上市的事宜。沃达丰一发言人周二称，尚未就新西兰业务的IPO做出最后决定。澳洲联邦银行一发言人则说，该行继续在评估该业务的备选方案，但不愿证实可能的筹资规模。

“投资界对于立足良好的业务IPO需求若渴，那也是我们预期2018年市场对IPO有非常强劲需求的主因之一。”一名高级银行家说。由于未获授权对媒体发言，该银行家要求不具名。(完)