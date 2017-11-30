焦点：澳洲政府终屈从多年压力 宣布对金融业进行为期一年调查

路透悉尼11月30日 - 澳洲政府周四表示，将对金融业进行广泛范围的调查，一改长期以来的反对调查立场，对不断加大的政治压力做出反应，导致银行类股市值蒸发数十亿美元。

2017年10月23日，澳洲悉尼，地标性建筑悉尼歌剧院。REUTERS/David Gray

这次宣布成立皇家调查委员会(Royal Commission)进行为期一年的调查，将聚光灯拉回到一直寻求摆脱一系列丑闻的金融业，这些丑闻包括出具误导性财务建议、违反防制洗钱协议等。

该委员会可强迫证人作证并给出刑事指控建议。先前澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)迫于公愤，提出让议会定期质询银行执行长的作法，如今皇家委员会恐将给金融业带来更大尴尬局面。

“这种调查潜在影响的不确定性正开始削弱对我国金融系统的信心，连带影响对国家经济的信心，”特恩布尔向记者表示。

“这基本上是一次令人遗憾但必要的行动。政治环境营造了一种势在必行的气氛。”

澳洲四大银行股价全数重挫，市值合计蒸发80亿澳元(60亿美元)。四大银行是指澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)、西太平洋银行(WBC.AX)、澳洲国民银行(NAB.AX)及澳新银行(ANZ.AX)。

调查结果必须在2019年2月之前提交，根据特恩布尔办公室公布的初步参考内容，调查过程将检视银行、退休基金、保险公司及其他金融服务企业“未达到社群标准及期望”的行为，以及薪酬或企业治理作法是否助长了失格行为。

“这将引发巨大成本，并耗费高层人员的许多时间，”GreencapeCapital投资组合经理Matthew Ryland称。Greencape Capital持有银行股。

“专注成本的银行处境大概会好过专注营收的银行，”他称。

虽然该委员会可以提出包括修法在内的广泛建议，但无权命令金融机构支付与个人行为相关的补偿。

澳洲政府迄今为止一直抗拒要求成立调查委员会的政治压力，其理由是现有各项政策正在发挥作用，而且此类调查可能分散金融业的精力，削弱这个对澳洲经济非常关键的产业。

但是，在其保守联盟中的非都会区议员提出讨论一份要求调查金融业的法案后，特恩布尔改变了立场。中左派的工党反对党和绿党此前已表示支持这样的调查。

几大银行的负责人周四早些时候发表了一封联合函，表示支持该委员会。这表明他们嗅到了政府立场改变。(完)