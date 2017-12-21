澳洲AWE接受本国企业逾4亿美元收购要约 中国国储能源出局

路透12月21日 - 澳洲天然气生产商AWE Ltd (AWE.AX)周四接受了本国矿业基础设施提供商Mineral Resources上修后的收购要约，价值约5.26亿澳元(4.03亿美元)，超过了一家中国国企提出的全现金竞标。

Mineral Resources在全股票要约基础上新增了现金部分，承诺支付相当于美股0.83澳元的对价，前提是在就该竞标投票之前，Mineral Resources的股价平均在每股15-21澳元之间。

AWE董事会一致建议接纳该要约。该出价高于中国国储能源化工集团股份公司(CERCG)提出的约4.42亿澳元、合每股0.73澳元的报价，也要比11月首次竞标披露前AWE的股价高出52%。

“我们认为出价相当吸引人，对AWE股东来说相当有利，主要受到Waitsia与其他尚未开发资产的带动，”AWE执行长David Biggs表示。

Waitsia被视为澳洲40年来所发现最佳的陆上传统天然气田。AWE拥有Waitsia 50%所有权。

交易宣布后，AWE股价下跌3%至0.85澳元，因以周三收盘来看，最新收购出价低于Mineral Resources原先全数换股收购。

不过修正后的出价结构方式，料将对AWE投资者更为有利。(完)