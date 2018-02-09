澳洲央行调降对失业率的预估 预示不会很快升息

路透悉尼2月9日 - 澳洲央行预计失业率降幅将比预期略快，但仍对核心通胀率到2019年中期时会达到其2-3%目标区间底端持有疑虑，从而释出利率在很长一段时间不会上升的强力信号。

该央行在长达69页的货币政策声明中预测，失业率到2018年中期时会降至5.25%，并会在2020年前维持在该水平。

澳洲央行11月时曾预估失业率将维持在5.5%，直到2019年中期。

国内产出增长的预估大致同于11月时的声明；基础通胀率则料到2020年中期才能达到2.25%。

“通胀依然较低，这可能还要持续一阵子。”澳洲央行总裁洛威说。

“还需要一段时间，经济才能达到当前对充分就业的预估，通胀才能回到目标中点。”

通胀率低于澳洲央行的目标水准已经两年多了，这是央行在2016年8月将利率降至历史低点1.50%的最大单一理由。

“因此，在最近的几次会议上，澳洲央行认为保持现有隔夜拆款利率水平，与经济持续增长和实现中期通胀目标相符。

就在本周，洛威在一场晚宴上表示，澳洲央行没有看到近期必须上调利率的“有力理由”。

澳洲央行相信，未来几年经济增速将提高至3%以上，得益于全球经济普遍成长、大宗商品价格上升和政府基建支出。

企业获利正在跳升，衡量企业信心和现况的指标强劲，因矿业繁荣结束造成的拖累消退。

所有这些因素提振就业人口跳增，年度就业人数增长率为3.3%，快于1.6%的人口增速，且是美国就业岗位增速的两倍有余。

澳洲央行预期就业市场将进一步扩张，但仍认为闲置劳动力将继续存在，直到2020年。

“闲置劳动力的减少将在多大程度上加剧薪资上涨压力，还不得而知，”该央行称。

这种不确定性影响到“通胀和家庭收入增长前景，而这又是消费的关键推动因素，因此也对GDP增长预估有重要影响。”

澳洲消费者由于薪资停滞不前、水电气费用增加以及债务负担沉重等难题，因此已经捂紧荷包，减少了服装、鞋履、电视和厨房用品等各种产品的购买。不过澳洲央行仍不愿进一步放宽政策，因为利率降低可能只会进一步刺激地产市场的借贷活动。(完)