双重国籍危机加深 澳洲第八位议员辞职

路透悉尼11月14日 - 困扰澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)政府的双重国籍危机周二进一步加深，第八位议员退出议会，而且主要反对党推举一位高调候选人竞争关键的补选席位。

特恩布尔领导的中右翼政府已经失去了议会多数优势，在近几周已经或将要被迫从议会辞职的八位议员中占了四位。澳洲宪法禁止有双重国籍的人士担任议员，以避免出现忠诚问题。

直到当前危机出现，上述规定的遵守情况才受到关注，澳洲高等法院确认了对相关法规的严格解读。澳洲2,400万人口中，在国外出生或父母亲一方在国外出生的人口占一半以上。

塔斯马尼亚州坦率的独立参议员Jacqui Lambie周二证实，她是议会226名议员中第八位违反双重国籍法的议员。政治分析师警告称，可能还有几位议员存在违规情形。

反对党工党周二提高了筹码，宣布将推举前州长Kristina Keneally竞选自由党一名议员辞职后出现的空缺。

悉尼Bennelong选区的议员席位和接替前副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)的议员席位补选，将是恢复特恩布尔政府在议会微弱多数优势的关键。上个月澳洲高等法院裁决乔伊斯不具有议员资格。(完)