《图表新闻》多种因素将促使澳洲央行维持利率在纪录低位不变

路透悉尼7月31日 - 澳洲央行周二料维持利率在纪录低位1.50%不变，因其要平衡“喜忧参半”的就业市场、温和的通胀和激增的家庭债务等因素。

澳洲央行上次于2016年8月下调指标利率，以抵御通缩威胁。

上周出炉的数据显示，4-6月当季通胀率仍低于澳洲央行2-3%的长期目标水准。

消费者物价温和的一个主要原因是，薪资增长低迷，仅为1.9%，创纪录最低，且还不到10年前增速的一半。

这给消费者支出带来威胁，澳洲普通民众减少购物，尤其是服装和鞋类等非生活必需品的购买。

分析师指出，非充分就业水平升高是遏制薪资增长的重要因素之一。

不过，近期就业市场坚挺。澳洲6月就业市场为连续第四个月增强，受到全职就业人口明显回升所助，失业率持稳在5.6%。

其他衡量经济体质的指标亦普遍乐观，第二季企业现况普遍好转。

澳洲央行总裁洛威上周对就业市场近期回升表示欢迎，并称失业率“普遍持稳”使央行仍能对政策保持耐心。

不过，澳洲央行的一大担忧是，房价飙涨的同时家庭债务也在快速增加。

该央行担心，家庭债务增速超过收入增幅，将会损及经济其他方面的支出。

家庭债务规模目前已经相当于可支配收入的190%，而悉尼和墨尔本两大关键市场的房价也分别以12%和13.7%的年增幅攀升。

“家庭债务很高，而且增速比异常缓慢的收入增速要快，”洛威上周在一次讲话中说。

“我们希望澳洲平均通胀率逐渐达到2-3%。我们正通过支持经济可持续增长来实现这一目标，这也是最符合公众利益的方式。”

图表1：澳洲CPI和政策利率 tmsnrt.rs/2f0yqnk

图表2：澳洲GDP增长放缓，薪资增速创纪录最低 tmsnrt.rs/2f05PP8

图表3：澳洲“喜忧参半”的就业市场 tmsnrt.rs/2hfFEVA

图表4：澳洲家庭债务、房价创纪录高位 tmsnrt.rs/2hfuGPV