调查：澳洲经济料恢复动能 尽管年初受不良天气拖累

路透悉尼7月19日 - 尽管今年初澳洲经济受天气不佳的影响而表现低迷，但路透调查访问的分析师认为，2018年和2019年澳洲经济增长都会加速，该国无衰退的良好纪录将继续延长。

分析师预计澳洲1.7万亿(兆)澳元(1.35万亿美元)的年度国内生产总值(GDP)今年将增长2.3%，4月调查时预计为增长2.6%。

此前第一季数据令人失望，GDP仅增长0.3%，因天气不佳损及出口和房屋建设。

第二季经济看来回到正轨，出口强劲复苏，尤其是煤炭和天然气出口，消费者在零售商和汽车经销商的支出也增加。

澳洲央行在7月政策会议上看到许多可喜的迹象，比如家庭消费增长、公共投资加速和就业上升等。

“已公布6月当季数据整体上比较乐观，”澳洲央行会议记录显示。“最近就业市场数据强劲，消除了央行对于薪资增长预测中的一些下行风险。”

分析师也表现得谨慎乐观，预测2018和2019年经济增长将加快至2.8%。考虑到澳洲自1991年以来还未出现过衰退，如果这一预测正确，将是一个卓越的成就。

但一个软肋就是澳洲家庭负债创下纪录高位。在薪资增长疲弱的情况下，这有削弱购买力的风险。

“对经济前景而言，家庭方面仍是一个较令人担忧的问题，”澳洲国民银行(NAB)首席经济分析师Alan Oster表示。

“形成鲜明对比的是，获利改善已令企业报告其处境为数年来最佳，”他并称。“这种不一致将如何靠经济自身解决尚不得而知，但近期指标一直表现得令人鼓舞。”

他预计2018年和2019年经济均增长2.75%。

经济前景面临的一个正面因素是，没有物价压力。经济分析师预计，通胀率在2018年底前将一直保持在2.2%的温和水平。

这应该意味着澳洲央行可以从容不迫地升息。澳洲指标利率已经在1.5%的纪录低位保持了近一年时间。(完)