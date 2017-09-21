《图表新闻》全球经济复苏积聚动力，澳洲升息前景跃入眼帘

路透悉尼9月21日 - 澳洲终于出现了明年就升息的可能性，市场对国内就业大幅增长、全球经济恢复同步增长，以及其他主要央行的鹰派立场做出反应。

银行间期货市场显示，投资者几乎完全消化了2018年6月升息25个基点的可能，这跟今年稍早时候的情形截然不同，当时市场认为2019年年中才可能升息。明年12月底之前还有72%的概率再次升息。

澳洲央行上次升息是在2010年11月，当时其升息25个基点，至4.75%。接下来又连续降息12次，使隔夜拆款利率降至1.5%的纪录低位。

银行间期货市场暗示未来将升息: tmsnrt.rs/2xTBbzl

澳洲最大的两家银行--澳新银行和澳洲国民银行(NAB)--最近预期，澳洲央行将在明年下半年升息50个基点。

这与本月稍早的情形截然不同，彼时这两家银行均预期澳洲央行将在2019年3月之前维持利率不变。

这一变化是“基于对好于预期的企业投资和就业数据的现实评估，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Michael Workman表示，该行预计明年年底有一次升息。

“澳洲利率并不是在封闭状态下制定的。全球经济状况对澳洲央行如何看待国内经济成长和通胀最有可能的发展路径具有重要影响。”

虽然近几周澳洲央行对国内经济的看法变得更加乐观，但并未显现出倾向升息的迹象，因通胀率目前仍低于央行2-3%的目标区间。事实上，澳洲央行已经表示并不是非要效仿其他央行。

消费者物价指数(CPI)和政策利率图表：tmsnrt.rs/2jMFXIF

但自年初以来澳洲就业令人欣慰地增长，已提振信心。企业获利也已增加，同时企业现况和信心指标均为2008年以来最高。

澳洲就业今年以来大增图表：tmsnrt.rs/2xTlDLP

此外，全球经济自去年底以来持续复苏，为近10年来首次同步增长、其他地区的经济活动回升为大宗商品价格带来了好兆头，进而给出口导向型的澳洲经济带来好处。

全球国内生产总值(GDP)增长图表：tmsnrt.rs/2xS7A9b

“全球经济表现看来好于一年前。虽然近期似乎并未进一步回升，但增长也并非昙花一现，”主管经济的澳洲央行助理总裁埃利斯(Luci Ellis)周三发表演讲时称。

“这对澳洲经济来说，也是个好消息。”(完) (编译 王颖/许娜；审校 孙茉莉)