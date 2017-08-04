澳洲央行对经济持乐观看法 对澳元进一步升值发出警告

路透悉尼8月4日 - 澳洲央行对于经济未来两年加速成长更有信心，但仍预计失业状况与薪资增长几无改善，这预示货币政策将在一段时间内保持不变。

在周五发布的66页季度货币政策声明中，澳洲央行还警告称，如果澳元进一步升值，将会抑制经济成长与通胀。

澳元自6月以来上涨了近7%，一度突破0.80美元。澳元进一步升值将威胁到澳洲央行关于本国经济未来两年增长3%左右的预测。

“进一步的汇率升值，可能造成经济活动增长和通胀慢于当前预期，”央行总裁洛威说。

政策制定者主要关注的核心通胀率，料在今年下半年攀升至央行长期政策目标区间2-3%的底部，之前预期时间要到2018年初。

自2016年初以来，通胀率一直低于目标，这是央行去年降息至纪录低点1.50%的最大一个原因。

央行指出，未来几年公用事业价格涨势将会超过初步预期，大大推高总体物价水平。

但薪资增速为纪录最慢，成为澳洲央行通胀预期面临的一个主要不确定因素。

“薪资增长预计仍将低迷，”洛威表示。

“从已接近充分就业的一些经济体的经验来看，闲置劳动力减少的影响或许需要一些时间才能传反映到薪资和通胀上。”

澳洲央行乐见近期就业市场的良好势头，但仍预计失业率将鲜有改善，到2019年底失业率料将略低于5.5%。

年初以来澳洲已创造约165,000个全职岗位，与此同时，平均工时和就业参与率双双上升。

企业获利正大幅增加，企业信心和现况指标也处于2008年以来最强水平，因矿业荣景的拖累结束。

自今年以来全球增长普遍上升，也提振澳洲央行的乐观信心；与此同时，铁矿石价格一直上升，提升澳洲的贸易条件。

确实，过去八个月，澳洲有七个月都写下贸易顺差。

不过，消费者仍背负着沉重如山的债务。

澳洲央行担心，收入增长的速度低于家庭债务跳升的速度，这一趋势正损及消费者支出。

家庭债务与收入之比已经跃升至创纪录的190%，因更多澳洲人在房地产市场进行投机活动，尤其是在悉尼和墨尔本。悉尼和墨尔本的房价自2008年来大致翻番。

尽管监管机构已经采取举措控制过度贷款，而且有初步迹象显示楼市放缓，但澳洲央行并不完全确信楼市在降温。(完)