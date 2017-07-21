焦点：澳洲央行副总裁称澳洲不必急于升息

路透澳洲阿德莱德7月21日 - 澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)周五发出明确信号，澳洲利率仍将在纪录低位维持一段时间，使预期鹰派倾向人士措手不及，并导致澳元从两年高位回落。

加拿大央行上周将政策利率上调至0.75%后，有关澳洲升息的臆测升温。德贝尔在阿德莱德一场活动的讲话，对这类臆测大泼冷水。

“正如澳洲政策利率不需要降至全球其他地区的极低水平，其他央行升息也不必然代表澳洲政策利率需要调升，”德贝尔表示。

澳元兑美元曾涨至近两年高位0.7992美元，但在德贝尔讲话促使市场调整仓位后，澳元挫跌近1%，最低到0.7875美元。

在澳洲央行7月政策会议记录显示央行委员曾就中性利率进行过讨论之后，有关澳洲货币政策已转向的揣测进一步升温。

但德贝尔强调，近期西方国家决策者齐发鹰派言论，并不自动表明澳洲需要升息。

“德贝尔明显在利用这个机会淡化升息预期，给澳元升势降温，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Kristina Clifton说。

“我们还没有看到在2018年底之前升息的可能性。”

市场焦点现转向下周三的第二季通帐数据，及周三稍后央行总裁洛威的讲演。

德贝尔称，矿业投资荣景结束后的澳洲经济转型，因为澳元走强而变得复杂。

他指出，澳元升值可能会“抵消”低利率和全球增长加快带来的好处。

“其他地区较为宽松的货币政策应该会推动全球经济加快增长，这有利于澳洲经济，但澳元汇率升值抵消了其影响。”

德贝尔也详细说明了中性政策利率。澳洲央行认为中性政策利率为3.5%，而指标利率目前处于纪录低位1.50%。

本月政策会议上围绕中性利率展开的讨论，被一些市场人士解读为鹰派信号，而德贝尔反对这样的看法。

他指出，澳洲政策利率偏低，因为中性利率低于以往。这意味着当前1.5%隔夜拆款利率的扩张性，不及同样政策利率若放在1990年代或2000年代初能起到的扩张效应。

“在这次特别会议上讨论中性利率这件事，不应被过度解读。”(完)